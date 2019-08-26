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Haydi, hanımlar! Kış gelmeden incelmenin formülünü açıklıyoruz

Sıcacık yaz günleri veda etmeye hazırlanıyor. Tatil, bayram derken fazlaca kilo aldıysanız; size şahane bir tavsiyemiz var. İşte, fazlalıklarınızdan kurtulmanın en kolay yolu...

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:07
Haydi, hanımlar! Kış gelmeden incelmenin formülünü açıklıyoruz

Özlemle beklenen yaz, vedalaşmak için gün sayıyor. Tatil ve bayram derken yediğinize, içtiğinize özen göstermemiş olabilirsiniz. Ee, sonuç olarak da tartıdaki rakamlar yukarı yönde bir değişim geçirmiş olabilir. Bu sorundan hızlıca kurtulmak istiyorsanız; mutfaklarımızın vazgeçilmez baharatlarından olan kekiği gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kekik hem hızlıca incelmenizi sağlar hem de sizi birçok hastalığa karşı korur. İşte, kekiğin faydaları...

Öksürüğe son

Kekik çayının boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir. Boğaz ağrısı ve öksürük şikayeti olanlar günde bir bardak yemekten sonra kekik çayı tüketebilirler.

Güçlü bir bağışıklık sistemi

Kekik içerdiği vitaminler ve minareller sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle kış aylarında keki çayının evlerinizden eksik etmemeniz son derece önemli.

Mide sorunlarını çözer

Kekik çayı reflü ve gastrit gibi mide sorunlarına iyi gelir.

Depresyonu engelliyor

Yapılan bilimsel çalışmalar kekik çayının depresyonu önlediğini ortaya koymuştur. Vücutta bulunan depomin ve seretonin hormonlarını harekete geçirdiğinden kekik çayını içenlerin herhangi bir ruhsal problem yaşadıkları görülmemiştir.

Anti-kanser

Kekik çayı; içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kansere ve tümörlere karşı da savaşmaya yardım eder. Özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.

Bağırsak parazitlerini yok eder

Balla karıştırılıp içilen kekik çayının bağırsak parazitlerini yok ettiği bilinmektedir.

Diş ağrısına iyi gelir

Kekik çayının ağız gargarası olarak kullanılması durumunda diş ağrısına da iyi gelir.

Aradığınız etkili balgam söktürücü

Kekik çayının içerisine bir adet limon sıkılarak içilmesinin balgam söktürücü etkisi olduğu söylenmektedir.

Ne kadar tüketilmeli?

Diğer bitki çaylarında olduğu gibi kekik çayını içerken de ölçüyü kaçırmamak gerekir. Kekik çayının faydalarını öğrendiğinize göre, kekik çayının günde kaç bardak içildiğini merak ediyorsunuzdur.

Kekik çayını tüketme tavsiyesi olarak alternatif tıp uzmanları,  günde 2 fincan  kekik çayı, yıl boyunca,10 günlük aralarla 2 veya 3 haftalık kürler dahilinde içilmesini gerektiği belirtiyorlar.

Kekik çayı zayıflatır mı?

Faydalarında da bahsettiğimiz gibi kekik çayı sindirim sistemine iyi gelmektedir ve kabızlığı giderici etkisi bulunmaktadır. Sırf bu özelliğine bakarak kekik çayının zayıflatıcı etkisi olduğunu düşünebilirsiniz.

Kekik çayı sindirim sistemini düzene soktuğu için hızlı ve sağlıklın bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olmaktadır.

Aynı zamanda kekik çayının toksin atıcı etkisi olması vücutta ödem ve şişkinlik oluşmasına engel olur. Ödem atıcı çayları içmek yerine evinizde her zaman bulunan kekikle zararlı toksinleri vücudunuzdan atabilir hızlı bir şekilde incelme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Kekik çayının antioksidan özelliği vücutta bulunan yağlarında yakılmasına yardımcı olacaktır. Kekik çayı zayıflatır mı diyorsanız size vereceğimiz cevap özetle: ” Kekik çayı zayıflatır” olacaktır.

Kaynak: meraklimelehat.com

 

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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