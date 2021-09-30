  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Haydi çocuklar fuara
Kadın - Aile

Haydi çocuklar fuara

Kartepe Belediyesi tarafından 01 -10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan “Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı” hazırlıklarında sona gelindi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 10:49:00 - 2021-09-30 11:12:25
Haydi çocuklar fuara

Kartepe Belediyesi tarafından 01 -10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan “Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı” hazırlıklarında sona gelindi. Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri kitap fuarının tanıtımı kapsamında ilçe genelinde bulunan 31 ilkokulda Kartepeli miniklere 7 bin 500 kumbara ve broşür dağıtırken, 25 ortaokulda ve 13 lise de fuarın tanıtımı yapıldı. Fuar hakkında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemiz’de ilk defa çocuk kitap fuarı düzenliyoruz. Bütün hemşehrilerimizi bu fuara bekliyorum. Ülkemizin, ilçemizin geleceği gençlerimizdir, onların daha iyi eğitim almaları, hayata hazır hale gelmeleri aileleri için olduğu kadar bizim için de birinci önceliktir. Düzenleyeceğimiz kitap fuarı ile miniklerimizin bakış açılarını genişletmek istiyoruz. Yeni ufuklar Kartepeli minikleri kitap fuarında bekliyor” dedi.

Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’nın daha geniş kitlelere ulaşması daha fazla çocuğun faydalanması için yapılan tanıtımlarda şehir merkezinde Kartepe’nin yeni kahramanları Kiraz ile Kestane tarafından miniklere çeşitli hediyeler verilerek fuara davet edildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay