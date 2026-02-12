HAYDER, Bu Ramazan’da da Ümmet Coğrafyasında En Az 500 Bin Yesevi Sofrası Kuruyor!

34-123-067 kütük numarası ile yurt içinde ve yurt dışında, afet ve benzeri acil durumlarda hızlı ve etkin şekilde insânî yardım faaliyetleri yürüten HAYDER; “Türkistan’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Dünyaya Kardeşlik Köprüleri Kuruyoruz!” şiarıyla, bu yıl da on bir ayın sultanı Ramazân-ı Şerîf boyunca dünyanın farklı bölgelerinde iftar vaktini bekleyen ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürüyor.



Yesevi Sofraları ile yıllardır Ramazân ayının bereketini, infak kültürünü ve kardeşlik iklimini sınırların ötesine taşıyan HAYDER; savaşın, yoksulluğun ve mahrumiyetin gölgesinde iftarını açacak bir lokma arayan mazlumlara, Ramazân ayı boyunca her gün düzenli olarak on binlerce kişilik sıcak yemek ulaştırmayı amaçlıyor.

Yesevi Sofraları: Yıldan Yıla Büyüyen Bir İyilik Geleneği

HAYDER’in Yesevi Sofrası faaliyeti, her yıl daha fazla ülkeye, daha fazla sofraya uzanan köklü ve kapsamlı bir yardım modeli olarak dikkat çekiyor. Dernek, yıllar içinde büyüyen bu iyilik seferberliğiyle her Ramazân’da yüz binlerce gönle dokunan bir bağ kuruyor.

HAYDER’in paylaştığı verilere göre Yesevi Sofraları kapsamında:

2021’de Türkiye ile birlikte 6 ülkede toplam 107.000 iftar ,

Türkiye ile birlikte toplam , 2022’de Türkiye ile birlikte 8 ülkede toplam 270.000 iftar ,

Türkiye ile birlikte toplam , 2023’te Türkiye ve 6 ülkede toplam 300.000 iftar ,

Türkiye ve toplam , 2024’te Türkiye ile birlikte 10 ülkede toplam 370.200 iftar ,

Türkiye ile birlikte toplam , 2025’te ise Türkiye ile beraber 12 ülkede 500.000 iftar sofrasına vesile olundu.

Somali’den Yemen’e, Etiyopya’dan Filistin’e, Suriye’den Kamerun’a uzanan geniş bir coğrafyada kurulan bu sofralar, yalnızca bir yemek ikramı değil; aynı zamanda ümmet bilincini diri tutan, mazlumların yalnız olmadığını hissettiren güçlü bir dayanışma çağrısı oluyor.

2026 Hedefi: 500 Bin Yesevi Sofrası… Hatta Daha Fazlası!

HAYDER, 2026 Ramazân-ı Şerîf için hedefini bir kez daha en az 500 bin Yesevi Sofrası olarak açıkladı. Her yıl artan kapasitesiyle sahada daha geniş bir etki oluşturan dernek, bu Ramazân’da da gönül coğrafyasının en ücra köşelerine Yesevi merhametini ulaştırmayı planlıyor.

Dernek yetkilileri, kurulan her iftar sofrasının; bir yetimin duasına, bir annenin şükrüne, bir ailenin Ramazân sevincine vesile olduğunu vurguluyor.

Bir İftar Bedeli: 90 TL

HAYDER’in Yesevi Sofrası çalışmasında bir iftar bedeli 90 TL olarak belirlendi.

Yesevi Sofralarına destek olmak isteyen hayırseverler için en pratik yöntemlerden biri ise SMS bağışı.

IFTAR yazıp 7153’e SMS gönderen bağışçılar, 90 TL karşılığında bir kişilik iftar yemeğine katkıda bulunabiliyor.

Bağış Nasıl Yapılır?

Yesevi Sofralarına destek olmak isteyenler;

SMS ile: IFTAR yazıp 7153’e bir SMS göndererek 90 TL karşılığında bir Yesevi Sofrası kurulabilir.

Online (Kartlı) Bağış ile: ahmetyesevi.org.tr üzerinden ya da

Android ve iOS’ta bulunan HAYDER Mobil Uygulaması aracılığıyla bağış yapılabilir.

Banka Havalesi / EFT / FAST ile: Dernek hesaplarına “açıklama bölümünde cep telefonu iftar ve ad soyad” notu bulunacak şekilde bağış gerçekleştirilebilir.

Temsilcilikler Üzerinden: İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Denizli’deki HAYDER Temsilciliklerine makbuz karşılığı elden bağış verilebilir.

Adresten Bağış: HAYDER Temsilciliği bulunan şehirlerde, açık adres bilgisi iletilerek adresten bağış teslim edilebilir.

Bir Lokma… Bir Dua… Bir Umut…

Ramazân’ın paylaşma ruhunu sahaya taşıyan Yesevi Sofraları, bu yıl da yüz binlerce sofrada;

“Bir lokma, bir dua, bir umut” olarak yerini almaya hazırlanıyor.

HAYDER İletişim Bilgileri

HAYDER İletişim Merkezi: 0212 923 1 923

Resmî Web Sitesi: ahmetyesevi.org.tr