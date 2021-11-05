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Gündem Haydarpaşa açıklarında konteyner gemisi arıza yaptı
Gündem

Haydarpaşa açıklarında konteyner gemisi arıza yaptı

Tekirdağ’dan Poti’ye hareket halindeyken Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan Liberya bayraklı 147 metre boyunda MSC OLGA F gemisi, römorkör ile Ahırkapı’ya götürülerek demir atılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 09:24:00 - 2021-11-05 09:25:17
Haydarpaşa açıklarında konteyner gemisi arıza yaptı

Tekirdağ'dan Poti'ye giden Liberya bayraklı 147 metre boyunda MSC OLGA F adlı konteyner gemisi, Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaptı. 9957 GRT'luk konteyner yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-9 Römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya demirletilmek üzere çekilmeye başlandı.

Kurtarıldı

Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arıza yapan konteyner gemisi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tekirdağ'dan Poti'ye seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-9 Römorkörü eşliğinde, Ahırkapı'ya demirletilecek. 9957 grostonluk gemi, Liberya bayraklı ve konteyner yüklü."

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