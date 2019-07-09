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Haydar Yılmaz: ”Takımımız daha iyi yerlere gelecektir, buna inanıyorum”

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı idmanla sürdüren Alanyaspor’da takım kaptanı Haydar Yılmaz, ”Geçen sene ligi 9.

09 Temmuz 2019 Salı 20:41
Haydar Yılmaz: ”Takımımız daha iyi yerlere gelecektir, buna inanıyorum”

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yaptığı idmanla sürdüren Alanyaspor’da takım kaptanı Haydar Yılmaz, ”Geçen sene ligi 9. sırada bitirdik. İlk hedefimiz önümüzdeki sezon için bu sıralamanın altına düşmemek. Türkiye Kupası’nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Takımımız daha iyi yerlere gelecektir, buna inanıyorum” dedi.


Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yaptığı idmanla sürdürdü. İdmana koordineli ısınma hareketleriyle başlayan turuncu yeşilli ekipler, ardından pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular idmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. İdmana Şili Milli Takımı formasıyla Kupa Amerika’da yer alan Junior Fernandes, Afrika Uluslar Kupası’nda Angola forması giyen Djalma Campos, askerlik nedeniyle Efecan Karaca ile izinli Lucas Villafanez ve Baiano katılmadı.



“Zaten kalıplaşmış, kemikleşmiş bir kadromuz var”


Alanyaspor’un kalecisi ve kaptanı Haydar Yılmaz, antrenman öncesi yeni sezon hazırlıklarını gazetecilere değerlendirdi. Yılmaz, "Takım olarak şuan kampın ilk etabını yapıyoruz. Alanya’daki geçen süreçte sıcaklar bizi zorluyor ama verimli bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü uyum ve ahenk olarak olduğunu düşünüyorum. Zaten kalıplaşmış, kemikleşmiş bir kadromuz var. Yeni gelen transferler de çabuk ayak uydurdular. Bugünlerde burada sıcakla boğuşmak zor ama takım olarak üstesinden geliyoruz. Fedakarlıkta bulunuyor ve sıkı çalışıyoruz. Önemli olan da bu zaten, bir yerlere gelmeye çalışıyorsak, bu şartlarda olumlu, düzgün bir şekilde, verimli bir şekilde çalışarak, elimizden gelen özveriyi fazlasıyla göstererek hocalarımıza yardımcı olmamız gerekiyor" dedi.



“Takım daha iyi yerlere gelecektir”


Teknik Direktör Erol Bulut’un ilk antrenmanda hedefi koyduğunu belirten Haydar Yılmaz, "Hocamız kampın başladığı ilk gün bir hedef koydu. Geçen sene ligi 9. sırada bitirdik. İlk hedefimiz önümüzdeki sezon için bu sıralamanın altına düşmemek. Türkiye Kupası’nda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önümüzde bir Almanya var. Orada bir hazırlık maçı yapacağız. Daha sonra Topuk Yaylası’nda 2. etap kampına başlayacağız. Orada da elimizden gelen özveriyi göstereceğiz takım olarak. Yeni hoca, yeni ekip ve onlarla da takımın uyumu yerinde zaten. Bildiğimiz hoca, daha önce çalıştığım bir ekip. Bu ligde kendisini ispatlamış bir isim. Daha iyi yerlere gelecektir, buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 20:41
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