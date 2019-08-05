0553 313 94 23

Haydar Yavuz kimdir? Haydar Yavuz milli güreşçi

Milli güreşçiler, Polonya'da katıldıkları turnuvada 8 madalya kazandı. Serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz altın madalya kazandı. Peki Haydar Yavuz kimdir? Haydar Yavuz milli güreşçi madalya kazandı mı? Serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Yakup Gör, 92 kiloda Süleyman Karadeniz altın, 86 kiloda Fatih Erdin bronz madalya kazandı. Grekoromen stilde 77 kiloda Fatih Cengiz altın, 82 kiloda Burhan Akbudak altın, Salih Aydın gümüş, 63 kiloda Mehmet Çeker bronz madalya kazandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:01
Haydar Yavuz kimdir? Haydar Yavuz milli güreşçi

Milli güreşçiler, Polonya'da katıldıkları turnuvada 8 madalya kazandı. Serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz altın madalya kazandı. Peki Haydar Yavuz kimdir? Haydar Yavuz milli güreşçi madalya kazandı mı?

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Grekoromen ve Serbest Milli Takımları, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski-Pytlasinski Turnuvası'na katıldı.

Milliler, serbest stilde 3 altın ve 1 bronz, grekoromende ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, takım halinde grekoromende ikinci, serbest stilde ise üçüncü sırayı aldı. Serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Yakup Gör, 92 kiloda Süleyman Karadeniz altın, 86 kiloda Fatih Erdin bronz madalya kazandı. Grekoromen stilde 77 kiloda Fatih Cengiz altın, 82 kiloda Burhan Akbudak altın, Salih Aydın gümüş, 63 kiloda Mehmet Çeker bronz madalya elde etti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:01
  1. Süleyman Karadeniz
  2. Yakup Gör
  3. Haydar Yavuz kimdir
  4. Fatih Erdin
  5. Fatih Cengiz kimdir
  6. Salih Aydınkimdri
  7. Mehmet Çeker kimdir
  8. salih aydın kimdir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) 3,5 milyon dolara sahibinden satılık tarihi hamam
    1. (Özel) 3,5 milyon dolara sahibinden..
    2. Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: 1..
    3. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    4. Yurt içi piyasalar enflasyon verisine..
    5. Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in..
    6. GÜNCELLEME - Mısır'da 4 araç yandı:..
    7. Keşmir'de neler oluyor? Hindistan'dan..
    8. Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu..
    9. Yangında can pazarı
    10. Rusya’da protestolar devam ediyor,..
    11. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    12. Temmuz’da faizsiz sistemle alınan..
    13. Dünya çekirdeği 2,5 milyar yıldır..
    14. 29. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali..
    15. Birinci nakil dönemi sonunda..
    16. Rize’deki selde kaybolan Hüseyin..
    17. Ağır metallerden oluşan bir öte..
    18. LGS nakil sonuçları açıklandı!
    19. (Özel) Karaköy’de camide uzanma..
    20. (Özel) Karaköy’de camide uyuyan..
    21. Doğal navigasyonlu "insansız..
    22. İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı
    23. Hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
    24. Yakup Gör kimdir? Yakup Gör milli..
    25. Liselere yerleştirmede birinci nakil..
    26. Turgutlulu çocuklar “Masal Bostanı”..
    27. Husilerden Suudi Arabistan'ın..
    28. 10 bin atık plastik şişe kapağından..
    29. Facebook Suudi hükümetiyle bağlantısı..
    30. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım