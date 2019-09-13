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Haydar Karaduman’ın adı parkta yaşayacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geçtiğimiz günlerde vefat eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın adını Yeşilyurt ilçesinde bir parka vereceklerini söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:28
Haydar Karaduman’ın adı parkta yaşayacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geçtiğimiz günlerde vefat eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın adını Yeşilyurt ilçesinde bir parka vereceklerini söyledi.


Malatya Gazeteciler Cemiyetine başsağlığı ziyaretinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar burada yaptığı açıklamada "1986 yılında Hamle Gazetesiyle birlikte halkın haber alma noktasında bilgilendirmesini sağlayan ve o günden bu yana Malatya basının yetiştirdiği duayen gazetecilerden biri olan ve Malatya’mızın değeri, Malatya’da gazeteciliğin ender isminden biri olan, Malatya Gazeteciler Cemiyetinin kurucusu ve Başkanı, Haydar Karaduman’ ın adını ilçemizde bir parka ve Sosyal tesise vermek istiyoruz. Bunu buradan açıklıyorum. Haydar Karaduman Malatya için çok büyük bir değerdi ve ani vefatı tüm Malatyalıları derinden üzmüştür. Meslek ilke ve ahlakıyla uzun yıllar Malatyamıza hizmet etmiş ve tecrübelerini yeni nesillere aktaran Karaduman, Gazeteci meslektaşlarını bir çatı altında toplayarak sorunlarının daha çok dile getirilmesi noktasında yaptığı çalışmalarla hafızalarda yer etmiş bir şahsiyettir. Bizler bu değeri Malatya’da hem yaşatmak hem de unutulmaması için Yeşilyurt Belediyesi olarak adını bir parka ve sosyal tesise verip yaşatmak istiyoruz. Tüm Malatya’nın başı sağ olsun" dedi.


Malatya Gazeteciler Cemiyeti Sekreteri Vahap Güner ise Başkan Çınar’a teşekkür ederek "Bu düşünceniz bizi mutlu eder, onur duyduk" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:28
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