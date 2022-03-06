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Medya Haydar Dümen öldü ‘dümen’ bitmedi!
Medya

Haydar Dümen öldü ‘dümen’ bitmedi!

Uzun yıllar Türk toplumun ahlakını Haydar Dümen öldü fakat onun üzerinden çevrilen dümenler bitmedi. Demirören Holding’e bağlı Posta Gazetesi, Dümen’in rezilliklerini gündeme getirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 20:04:00 -
Haydar Dümen öldü ‘dümen’ bitmedi!

92 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Dümen’in ‘düzmece’ dümenleri devam ettiriliyor.

Hürriyet’in ardından aynı gruba bağlı Posta gazetesi de Dümen’in tezgahını sürdürüyor

Demirören Holding’e bağlı Hürriyet’in ardından bu kez yine aynı gruba bağlı Posta Gazetesi toplumun ahlakını bozan Haydar Dümen’in düzmece ahlaksız yazılarını ülkenin ve dünyanın en sıkıntılı olduğu süreçte manşetlerine taşımayı sürdürüyor. 

Ahlaksızca yazdığı yazıları ‘esprili’ diye yutturmaya kalkıştılar

Posta gazetesi, 10 Şubat’ta ölen yazarı Haydar Dümen’in sözde ‘esprili’ yanıtlarını yayınlayarak güya yazarını andı. “Dr. Haydar Dümen anısına” başlığıyla yayınlanan köşe yazısında şu ifadelere yer verildi:  "Cinselliği güldürürken öğreten, Dr. Haydar Dümen'i 92 yaşında kaybettik. Haydar Hocamızı, okurlarından gelen sorulara verdiği unutulmaz cevaplarıyla anıyoruz."



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