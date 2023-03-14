Haydar Baş'ın oğlundan skandal sözler! Rezalet ki ne rezalet
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özeleştiri yapıp 'helallik’ istemesine, genel başkanlığın babadan oğula geçtiği Bağımsız Türkiye Partisi'nden (BTP) "tepki" geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özeleştiri yapıp 'helallik’ istemesine, genel başkanlığın babadan oğula geçtiği Bağımsız Türkiye Partisi'nden (BTP) "tepki" geldi. Haydar Baş'ın oğlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Ben sana hakkımı helal etmiyorum, haram ediyorum. Sen bizim hakkımızı yedin" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.
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