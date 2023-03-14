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Siyaset Haydar Baş'ın oğlundan skandal sözler! Rezalet ki ne rezalet
Siyaset

Haydar Baş'ın oğlundan skandal sözler! Rezalet ki ne rezalet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özeleştiri yapıp 'helallik’ istemesine, genel başkanlığın babadan oğula geçtiği Bağımsız Türkiye Partisi'nden (BTP) "tepki" geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 10:33:00 -
Haydar Baş'ın oğlundan skandal sözler! Rezalet ki ne rezalet

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özeleştiri yapıp 'helallik’ istemesine, genel başkanlığın babadan oğula geçtiği Bağımsız Türkiye Partisi'nden (BTP) "tepki" geldi. Haydar Baş'ın oğlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Ben sana hakkımı helal etmiyorum, haram ediyorum. Sen bizim hakkımızı yedin" diyerek büyük bir küstahlığa imza attı.

 

 
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Yorumlar

HÖD HÖD

BDP Denilen melun şey parti filan değil saadet zinciri CEM UZAN, JET FADIL, ELON MASK ne ise Bu Haydarın oğlu da Hüseyin BAŞ o 30 tane şirketin sahibi servetine servet katıyor. ülke Düşmanlığı yapıyor. Haysiyetsiz adamlar...

hatırla

Sen git babanın kitaplarını sat 10 liralık kitapları 100 lraya satarsınız güzel ticaret olur sizce
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