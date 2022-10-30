Haydar Baş'ın oğluna sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti! Acı var mı acı Hüseyin?

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, bindelik oy dilimiyle tabela partisinden farksız olan BTP'nin genel başkanı Hüseyin Baş'ın sözlerini çok fena ti'ye aldı. Baş'ın, altılı masaya katılmak istediğini bildirdiğini hatırlatan Ardıç, "BTP'nin oy oranı yüzde 0.10... Masa bundan bile medet umuyorsa durumu gerçekten kötü" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"BTP diye bir parti var... Bağımsız Türkiye Partisi... Çok kişi ne adını bilir ne varlığını...

Bu partinin başında da Hüseyin Baş diye bir adam.

Baş, altılı masaya katılmak istediğini bildirmiş.

Meral Hanım da çok sevinmiş, önümüzdeki "olağan masa toplantısına" kendisini davet edecekmiş.

Hüseyin Baş ne istiyor, bakanlık mı Meclis koltuğu mu?

Bağımsızlık isteyen bir partinin, Amerika'ya bağımlılık diye çırpınan bir CHP'nin yanında ne işi vardır?

BTP'nin oy oranı yüzde 0.10...

Masa bundan bile medet umuyorsa durumu gerçekten kötü."