Haydar Baş'ın oğlu, "Ben masada olmazsam" dedi, bombaladı!

Haydar Baş'ın oğlu, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Altılı Masanın eski AKP’lilerinden gelen açıklamaları değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından, “Bu seçim Türkiye’nin kader seçimi. Herkes aklını başına almalı” notuyla paylaşım yapan Hüseyin Baş, “Normalde bu iktidar, bu seçimi kaybeder ama bu muhalefet iktidara seçimi altın tepside sunabilir. Bu muhalefetin tercihi olur iktidarın değil” dedi

“Bu kadar yaşanmışlığa rağmen benim tavrımı biliyorsunuz, bu iktidarı değişmemiz lazım” diyen BTP lideri, “Ama sizin koltuk sevdanızdan ötürü, sizin kayıkçı kavganızdan ötürü… 5 aylık süreçte dişinizi sıkıp bir şey yapacaksınız. 5 ayda bunu yapamadınız diye, bir seçim atlatamadınız diye önündeki 20 yılı, 50 yılı, 100 yılı bir tane adamın emrine ipotek etmek zorunda mı? Elbette ki kimse kimseye muhalefet etmesin, biz de bundan yanayız ama bu hamlelerle, bu adımlarla bizim önümüzdeki 50 yıl gidebilir” şeklinde konuştu.

Davutoğlu’na cevap

İsim vermeden Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına da değinen Hüseyin Baş, “Ben yüzde bir alacağım sonra istediğim gibi har vurup harman savuracağım, istediğim gibi yöneteceğim. Bu gerçekten hukuk dünyasında olamayacak, demokratik yöntemlerin asla kabullenemeyeceği bir durum, enteresan bir teklif” dedi.

Tıpış tıpış oy vereceksiniz eleştirisi

Masanın aday belirleme sürecindeki tavrını da eleştiren Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş, bu partilerden gelen “tıpış tıpış oy vereceksiniz” şeklindeki açıklamaları da hatırlattı ve şunları söyledi, “Sen istediğin adayı çıkaracaksın, ben gidip tıpış tıpış oy vereceğim. Senin, istediğin adayı çıkarma hürriyetin var ama benim oy vermeme hürriyetim yok! Sen istediğin bakanlığı alacaksın, millet gidip tıpış tıpış oy verecek. Onun bir söz hakkı yok. Siz "Ekonomiye X’i getireceğiz” diyeceksiniz, millet “ O olmaz” deyince, “Sen ne anlarsın tıpış tıpış oy vereceksin” diyeceksiniz. Bak, O’nun hürriyeti var, milletin yok. Bir hürriyetten daha bahsedeyim, milletin tıpış tıpış gidip oy vermeme hürriyeti yokken onların istediği bir bakanlığı alamadığı durumda masayı sallama, masayı yıkma hürriyeti var.”

Masadaki bakanlık paylaşımına tepki

Altılı masa üyeleri arasında bakanlık paylaşımına ilişkin haberleri de değerlendiren Hüseyin Baş, “Biz parlamenter sistem için anlaşacağız ama bakanlık dağıtıyoruz. Bir de üstüne bakanlığı dağıtırken kavga ediyoruz ve oradaki uyumsuzluğu ‘koalisyonlarla bu iş olmazı’ 10-15 sene boyunca söyleyen insanlar çıkarıyor. Bu da ayrı bir kader! Yani biz size muhalefet etmeyeceğiz. Niye? Siz ahir ömrünüzde bir koltuk sahibi daha olun diye! Millet olarak söylüyorum, bir genç olarak söylüyorum; Biz bütün beklentilerimizi, bütün menfaatimizi bir kenara atacağız. Niye? Siz bir şeyler başarın diye! Bütün bir ülkenin geleceğini tehlikeye atacaksınız! Hüseyin kardeşiniz Buna müsaade etmez. Ben Buna müsaade edemem. Buna müsaade etmemeyi başarır mıyım? Orası Allah Kerim!” dedi.