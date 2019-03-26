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Haydar Baş şaka mı yapıyor? "Deniz Gezmiş dört dörtlük Müslüman'dı, Atatürk, Mehdi Al-i Resuldür"

İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde konuşan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Deniz Gezmiş ve Mustafa Kemal için şaşırtan ifadeler kullandı.

26 Mart 2019 Salı 13:34
Haydar Baş şaka mı yapıyor? "Deniz Gezmiş dört dörtlük Müslüman'dı, Atatürk, Mehdi Al-i Resuldür"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bayrampaşa’da miting düzenledi. Mitingde konuşan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, dinleyenleri şaşırtan ifadeler kullandı. Komünist Deniz Gezmiş’in dört dörtlük bir Müslüman olduğunu savunan Baş, Mustafa Kemal için de, “Atatürk bu milletin evladıdır. O, İmam-ı Ali’nin ve Hz. Fatma’nın torunudur. Şii akaidinde Atatürk, Mehdi Al-i Resuldür.” ifadesini kullandı.

31 Mart Yerel seçimlerinde ittifaksız olarak kendi adaylarını çıkan BTP, İstanbul Bayrampaşa’da miting düzenledi. Partililerin katıldığı mitingde konuşan BTP Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Erbaş, Mustafa Kemal ve Deniz Gezmiş üzerine, “Acaba ciddi mi, şaka mı yapıyor?” dedirten açıklamalarda bulundu.

Şaşırtan ifadeler

Atatürk bu milletin evladıdır. O, İmam-ı Ali’nin ve Hz. Fatma’nın torunudur. Şii akaidinde Atatürk, Mehdi Al-i Resuldür” diyen Baş, Deniz Gezmiş ile ilgili olarak da, “Deniz Gezmiş Aleviydi. Biz o yargılanırken, ‘birkaç insan vurdu, illegal örgüt kurdular vs’ sanıyorduk. Baktık ki en sonunda hiç kimseye dokunmamışlar. Ben hayret ettim, bir insan nasıl olur da düşüncesinden dolayı idam edilir? Ne yaptu bu insanlar? Deniz Gezmiş Filistin’e gitti ve İsrail ile Savaştı. Allah’ın ve Resulü’nün safında oldu, yahu sen bir defa bu safta oldun mu? Unutmayın bu insanlar dört dörtlük Müslüman’dı. Biz haktan yanayız, hukuktan yanayız ve de bu milletin safındayız. ” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:34
  1. İstanbul
  2. Btp
  3. Bağımsız Türkiye Partisi
  4. Bayrampaşa
  5. Atatürk
  6. Mustafa Kemal
  7. Deniz Gezmiş
  8. Filistin
  9. israil
  10. Şii

YORUM YAZ

  • KızgınKızgın26 dk önce
    Acilen tedavi edilmeli... yoksa yeni Adnanoktarımız hayırlı olsun diyecek. ..
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu27 dk önce
    YAHU BU ADAM KAFAYI YEMİŞ,,DÜNYA BİR BİRİNE GİRMİŞ HABERİ YOK,,VAH VAH BUNUN ARKASINDA GİDENLERE ..VAH VAH BU MİLLETİN ,,DEVLETİN HALİNE SÖYLE İNSANLARDA VARMI BU ÜLKEDE,,KENDİMDEN BİLE ŞÜPHELENÖEYE BAŞLADIM BALLAHI. VAH VAH.
  • Mehmet AkMehmet Ak30 dk önce
    bu memlekette adnan oktarlar, fetoşlar, haydar başlar bitmez ... yalancı peygamber müseylemetül kezzabın varisleri olacaktır hep. insanları aldatanlar yalancı peygamber müseylemetül kezzap ile haşr olur .Allah şerlerinden muhafaza eylesin
  • necmi uluslunecmi uluslu30 dk önce
    düşünecek ne var kardeşim adam küfrünü ilan ediyor.
  • ali reisali reis31 dk önce
    Bu herif harbi ruh hastası !! pisikiyatri de bu durumdakilere mitamoni diyorlar !! aynı yalan makinası kılıçtaroğlu gibi ! BUNLARDAKİ BEYNİ KUŞA TAKSAN KUŞ TERS UÇAR....
  • El ZarifEl Zarif32 dk önce
    Şii akadini bilmiyorum , yorum yapamam ama diğer hususda Hz.Ali’nin ve Hz. Fatma’nın torunu olduğu doğrudur , Hz.Adem den dünyaya geldiğimize göre Hamd olsun inananlar zaten peygamber sorundan geliyor. sahi siz Kalbini açıpta mı baktınız inancına ?O da sizin sorununuz.
  • yazıYORUMyazıYORUM35 dk önce
    Bu meczupları toplumun önüne lider diye çıkartıp konuşturan dangalakları geçtimde bunların zırvalarını ulu orta söylemelerini engelleyecek bir kanun yasa yok mu memlekette?Bu herif Türkiyenin 2. Adnan OKTAR ı olmaya adayken neden hala buna kolsuz gömleği giydirip bir deliğe tıkmıyorlar aklım almıyor!
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK39 dk önce
    SENDE CEHENNEM ZEBANİSİ DİMİ DİMİ DİMİ....
  • ZİyadZİyad40 dk önce
    Satılmış köpek, gün gelir seninde .. alınır.
  • muradinomuradino42 dk önce
    TÜRKIYEDE SAPIKLAR COGALDI HANI BUNLARSÖZDE OKUMUS INSANLARDI YA TÜRKIYEM SEN NE SAPIK VE VATAN HAINLERINI BESLIYORSUN ISTA ESKI BIR SÖZ BESLE GARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ cok yerinde bir tabir.
  • gezmiş in p...igezmiş in p...i43 dk önce
    bu gerzek KILIÇDAROĞLU kocam olur derse hiiiç şaşırmam, bu adam herhalde GLBT li İ..ne
  • AhmetAhmet44 dk önce
    Bir insan nasıl olurda düşüncesinden ötürü idam edilir? Acaba bir insan vatan haini olsa vatanı bölmek yönünde yazsa çizse başka kişilere fikirler aşılasa vatanı bölmenin türlü çeşit yollarını gösterse ama hiç silah kullanmasa o adama hiç bir şey yapmamakmı gerekir? Örnek Selahattin Demirtaş bir konuştu 50 kişiyi katlettirdi masummudur?
  • Milletin iradesiMilletin iradesi45 dk önce
    Mahluk.
  • hamidohamido45 dk önce
    Deccalada imam edecekler çıkacana göre, 72 fırkanın içinden bu şarlatanın ardından da giden şaşkın ahmaklar salklr çıkar herhalde.
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz46 dk önce
    Medyatik olmak için uçmak gerekiyor
  • FATİH KOÇFATİH KOÇ46 dk önce
    ADNAN (HAYDAR) OKTAR (BAŞ)TENCERE KAPAK MİSALİ MEMLEKET AJAN KAYNIYOR BE KARDEŞİM DİYMİ DİYMİİİİ
  • ŞanlırfaŞanlırfa47 dk önce
    Kimse şaşırmasın. Her kim ki "ENE" & "Ben" lik duygularını okşatır ve geştirirse varacağı yer bu tür çukurlardır.
  • hasan alihasan ali52 dk önce
    aynı zahire gibi saklanıp günü geldiğinde kulanılan bi soysuz mason yahudi uşağı daha
  • Bana da Verin!.Bana da Verin!.58 dk önce
    Bu adam ne içiyosa ayynından bende istiyom!.. Hayata ve olaylara daha pozitif yönden bakmak benimde hakkım... :D:))
  • Fatih Fatih 59 dk önce
    Soysuz kafayı yemiş
  • MehmetMehmet59 dk önce
    Üstad mısıroğlunun cevabı aklıma geldi, bunu görünce..
  • selim akayselim akay1 sa önce
    Kgb nin rusya daki islam ensitülerinde yetiştirilmiş , islamın içine sokulmuş nifaklardan biridir. mısırda 1 tane sisi var hadi olsun olsun 3 veya 5 bizim ülkemizde 5 milyon vardır bunun gibiler
  • kmlkml1 sa önce
    ulan bu herif de nerede islamdan teberri eden varsa onları zorla müslüman göstermeye çalışıyor.kişi sevdiği ile beraberdir haydaaaarr
  • tuuuuutuuuuu1 sa önce
    o zaman sen... baş mı oluyorsun, gerzek ŞABAN
  • AkifAkif1 sa önce
    Pes doğrusu bu kadarınada pes.... Dünya menfaati bu kadarmı gözünü bürüdü... hangi bir meczup sözünü nereye koyalım... hafız yaptın şimdide resul yaptin bir müddet sonra ilahliğınida ilan edersin .... senin sonun ne olacak böyle ... İslama ve inananların itikadına kafirlerden daha çok zarar veriyorsun... ıslah olmuyorsan Allah' ın laneti üzrine olsun mürted melun.
  • kmlkml1 sa önce
    çok güldüm
  • AlperAlper1 sa önce
    Yolsuzluğu,hırsızlığı,israfı,rüşveti,kumar,fuhuş,yalan,sahtekarlık,faiz vb.zirve yaptıranlar vardı hani milatdan önce,onları şakşaklayanlar kimdi sahi?Al birini,vur ötekine,akıl tutulması.
  • mehlikamehlika1 sa önce
    Bu adam ciddi ise acilen akıl sağlığı kontrol edilmeli yazıııık
  • SelcukluSelcuklu1 sa önce
    Hadi lan oradan pis kafir. O meydan senin gibi pis kafirle doluyduki kimse kafana bir sey firlatmamis.
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    ne içtiysen aynısından bende istiyorum.-sayın iş-aş-haydar baş...
  • YusufYusuf1 sa önce
    Bu haydar basi kici gercekten karistirmis.
  • AHMETAHMET1 sa önce
    bence şaka yapmıyor. adam gerçekten akıl hastası ya da manyak!
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Bu şarlatan hiç suç işlemiyor mu? Ne zaman çanına od tıkanacak?
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney1 sa önce
    Siyirmis Haydar, Bakirkoy de yer yok herhalde saldilar, boyle ulu orta salliyor!!!
  • ihsanihsan1 sa önce
    allah şaşırtmöasın allah hidayet versin
  • dürüstdürüst1 sa önce
    Şaka yapmıyor,kendini anlatıyor.
  • abidin kayaabidin kaya1 sa önce
    dangalak
  • AdanalıAdanalı1 sa önce
    Bu Zavallı bunamış Allah yardım etsin.Ne dediğini bilmiyor meczup.

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