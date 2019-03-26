Haydar Baş şaka mı yapıyor? "Deniz Gezmiş dört dörtlük Müslüman'dı, Atatürk, Mehdi Al-i Resuldür"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bayrampaşa’da miting düzenledi. Mitingde konuşan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, dinleyenleri şaşırtan ifadeler kullandı. Komünist Deniz Gezmiş’in dört dörtlük bir Müslüman olduğunu savunan Baş, Mustafa Kemal için de, “Atatürk bu milletin evladıdır. O, İmam-ı Ali’nin ve Hz. Fatma’nın torunudur. Şii akaidinde Atatürk, Mehdi Al-i Resuldür.” ifadesini kullandı.

31 Mart Yerel seçimlerinde ittifaksız olarak kendi adaylarını çıkan BTP, İstanbul Bayrampaşa’da miting düzenledi. Partililerin katıldığı mitingde konuşan BTP Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Erbaş, Mustafa Kemal ve Deniz Gezmiş üzerine, “Acaba ciddi mi, şaka mı yapıyor?” dedirten açıklamalarda bulundu.

Şaşırtan ifadeler

“Atatürk bu milletin evladıdır. O, İmam-ı Ali’nin ve Hz. Fatma’nın torunudur. Şii akaidinde Atatürk, Mehdi Al-i Resuldür” diyen Baş, Deniz Gezmiş ile ilgili olarak da, “Deniz Gezmiş Aleviydi. Biz o yargılanırken, ‘birkaç insan vurdu, illegal örgüt kurdular vs’ sanıyorduk. Baktık ki en sonunda hiç kimseye dokunmamışlar. Ben hayret ettim, bir insan nasıl olur da düşüncesinden dolayı idam edilir? Ne yaptu bu insanlar? Deniz Gezmiş Filistin’e gitti ve İsrail ile Savaştı. Allah’ın ve Resulü’nün safında oldu, yahu sen bir defa bu safta oldun mu? Unutmayın bu insanlar dört dörtlük Müslüman’dı. Biz haktan yanayız, hukuktan yanayız ve de bu milletin safındayız. ” dedi.