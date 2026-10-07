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İflas etmek üzereyken şimdi de Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu!

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İflas etmek üzereyken şimdi de Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu!

Fransa basketbolunun ve EuroLeague'in başarılı ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusu yaptı.

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Foto - İflas etmek üzereyken şimdi de Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu!

Fransa basketbolunun ve Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) son yıllardaki en başarılı ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

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Foto - İflas etmek üzereyken şimdi de Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün üzücü bir gün.

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Foto - İflas etmek üzereyken şimdi de Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu!

Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor." denildi.

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Foto - İflas etmek üzereyken şimdi de Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu!

EUROLEAGUE'DE 5 SEZON YER ALDILAR Fransa temsilcisinin, Avrupa Ligi'nde 5 sezon geçirdiği hatırlatılırken 2021'deki Avrupa Kupası (EuroCup) zaferinin ise ilk Avrupa şampiyonluğu olduğu belirtildi. Monaco, geçen sezon da Avrupa Ligi'nde yer almıştı.

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