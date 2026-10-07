İflas etmek üzereyken şimdi de Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu!
Fransa basketbolunun ve EuroLeague'in başarılı ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusu yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa basketbolunun ve EuroLeague'in başarılı ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusu yaptı.
Fransa basketbolunun ve Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) son yıllardaki en başarılı ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün üzücü bir gün.
Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor." denildi.
EUROLEAGUE'DE 5 SEZON YER ALDILAR Fransa temsilcisinin, Avrupa Ligi'nde 5 sezon geçirdiği hatırlatılırken 2021'deki Avrupa Kupası (EuroCup) zaferinin ise ilk Avrupa şampiyonluğu olduğu belirtildi. Monaco, geçen sezon da Avrupa Ligi'nde yer almıştı.
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