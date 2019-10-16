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Haydar Baş hapis cezasına çarptırıldı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:52
Haydar Baş hapis cezasına çarptırıldı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

2014 yılında Mustafa Eraslan'ın eşi Meral Eraslan, BTP Genel Başkanı Baş’ın eşine ticari işinden dolayı çok sayıda senedi zorla imzalattırdığını, bu nedenle birçok gayri menkullerine el konulduğunu iddia ederek savcılığa başvurmuştu.

İfadesi alınan Eraslan suçlamaları doğrulamış, "Haydar Baş’ın yönlendirdiği kişiler tarafından bacaklarının kırıldığını" ve "kızı üzerinden tehdit edildiğini" söylemişti.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:52
  1. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş

YORUM YAZ

  • FALCEO FALCEO 19 dk önce
    adnanla kovusa atsinlar, ayni ..in adamlari nasil olsalar, bir birilerine destek ckikip, belselerrdeki o seyler gibi birbirinin basindan pireleri ayiklarlar.
  • Mehmet ÇepniMehmet Çepni28 dk önce
    insanlıktan nasip almamış mahluk
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ37 dk önce
    İnşallah girişin olurda çıkışın olmaz. Le le le lo lo lo vs.
  • MEHMET DEMIRCIMEHMET DEMIRCI56 dk önce
    tencere kapağını bulmuş hadi başbaş... 

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