Hayatlarını garaj kurtardı: 2 yaralı Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya uçarak ters döndü.

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya uçarak ters döndü. Motosiklet garajının üzerine düşmeleri sayesinde kazadan ucuz kurtulan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaşandı. Hakan E. idaresindeki 67 AU 803 plakalı otomobil, iş merkezlerinin bulunduğu bölgeden ana yola çıkmak isterken sürücünün yanlış manevra yapması sonucu dere yatağına düştü. Takla atarak ters dönen otomobil, dere yatağındaki motosiklet garajının üzerine düştü. Kazadan ucuz kurtulan sürücü Hakan E. ve araçta bulunan 24 yaşındaki Cansu C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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