Hayatları rakı küfür laiklik üçgeninde dönüyor!

Şeriata sövülmesi hoşuna giden Fatih Altaylı, hadsiz Feyza Altun'u Youtube yayınında savundu.

Altun ile serbest bırakıldıktan sonra yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlatan Fatih Altaylı, onu "Cumhuriyet'i savunmakla" övdü. Altaylı, Altun'un şeriata sövdüğü akşam rakı içtiğini, polisleri görünce de ağladığını söyledi.

Altun'dan 'Ben rakı içtim demedim' açıklaması!

Feyza Altun Altaylı'nın açıklamasından sonra, durumu düzeltme çabasına girdi. Altun, "Ben kendisine rakı içtim demedim" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, şu savunmayı yaptı:

Avukat Feyza Altun’un evine emniyetten geldikleri sırada rakı masasında olduğunu söylemem bazıları tarafından farklı bir biçimde değerlendirilip sanki gelenlere inat yaptığı şeklinde algılatılmak isteniyor. Evimize habersiz biri geldiği sırada herhangi bir şey yapıyor olmamız gelenlere bir tavır olarak algılatılmak isteniyor. Feyza Altun’a bu haksız ithamda bulunmak çok ayıp.

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