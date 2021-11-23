Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler 2021
Günlük yaşamda karşılaştığımız küçük ama can sıkıcı sorunlara alternatif çözümleri sizler için derledik.
Hayatta karşımıza çıkan küçük problemleri çözmenin basit yolları…
- Satın aldığınız ayakkabılar ayağınızı sıkıyorsa onları buhara tutun.
- Uyumakta zorlanıyorsanız vişne yemek veya vişne suyu içmek yardımcı olur.
- Makas bilemek istiyorsanız, zımpara kağıdı ile kesin.
- Yanlışlıkla acı yediniz anında su içersiniz. Ancak bunun yerine ekmek içi yerseniz daha faydalı olur.
- Dişlerinizi yemekten önce fırçalamak az yemenize yardımcı olur.
- Yapacağınız 3 dakikalık soğuk duş size 40 kalori yaktırır.
- Karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmak istiyorsanız kimyasallar yerine karıncaların geçtiği noktalara kahve telvesi dökebilirsiniz.
- Mutfak çöpünüzün içine dökeceğiniz bir miktar kabartma tozu ya da karbonat kötü kokunun yayılmasına engel olur.
- Hıçkırık tutu. Kesin formül; nefesinizi 20 saniye tutun ve 3 kere yutkunun.
- Kavanozların üzerlerindeki etiketlerden kurtulmak istiyorsanız, etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.
- Unlarınızın böceklenmemesi için unun içerisine bir adet defne yaprağı koyun.
- Ayaklarınız şiştiğinde yapacağınız tek şey ayağınızı ve ayak bileğinizi kolonya ile ovmak olacaktır.
- Ayak kokusunu önlemek için ayakkabınızın içine bir kese içerisinde karbonat koymanız işe yarayacaktır.
- Elektrikler kesildiğinde ya da kamptayken, ışıldağı boş bir bidona bağlarsanız çok daha geniş bir alanı aydınlatabilirsiniz.
- Ütünün çamaşırlara yapıştıysa temiz bir bezi sirke ile ıslatın, ardından üzerine tuz dökün ve tuzu beze iyice yedirin.
- Soğan, sarımsak kesmeden önce parmaklarınızı limon suyuna sürerseniz, istemediğiniz kokudan kurtulmuş olursunuz.
- Ekmeklerinizin daha uzun süre taze kalabilmesi için ekmek dolabınıza birkaç elma koyun.
- Sevmediğiniz alışkanlıklardan kurtulmak istediğiniz zaman ‘‘Bugün son kez yapıyorum’’ diyerek beyninize olumlu sinyaller gönderin.