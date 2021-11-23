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Kadın - Aile Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler 2021
Kadın - Aile

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler 2021

Günlük yaşamda karşılaştığımız küçük ama can sıkıcı sorunlara alternatif çözümleri sizler için derledik.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 09:40:00 - 2021-11-23 09:49:03
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler 2021

Hayatta karşımıza çıkan küçük problemleri çözmenin basit yolları…

  • Satın aldığınız ayakkabılar ayağınızı sıkıyorsa onları buhara tutun.
  • Uyumakta zorlanıyorsanız vişne yemek veya vişne suyu içmek yardımcı olur.
  • Makas bilemek istiyorsanız, zımpara kağıdı ile kesin.
  • Yanlışlıkla acı yediniz anında su içersiniz. Ancak bunun yerine ekmek içi yerseniz daha faydalı olur.
  • Dişlerinizi yemekten önce fırçalamak az yemenize yardımcı olur.
  • Yapacağınız 3 dakikalık soğuk duş size 40 kalori yaktırır.
  • Karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmak istiyorsanız kimyasallar yerine karıncaların geçtiği noktalara kahve telvesi dökebilirsiniz.
  • Mutfak çöpünüzün içine dökeceğiniz bir miktar kabartma tozu ya da karbonat kötü kokunun yayılmasına engel olur.
  • Hıçkırık tutu. Kesin formül; nefesinizi 20 saniye tutun ve 3 kere yutkunun.
  • Kavanozların üzerlerindeki etiketlerden kurtulmak istiyorsanız, etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.
  • Unlarınızın böceklenmemesi için unun içerisine bir adet defne yaprağı koyun.
  • Ayaklarınız şiştiğinde yapacağınız tek şey ayağınızı ve ayak bileğinizi kolonya ile ovmak olacaktır.
  • Ayak kokusunu önlemek için ayakkabınızın içine bir kese içerisinde karbonat koymanız işe yarayacaktır. 
  • Elektrikler kesildiğinde ya da kamptayken, ışıldağı boş bir bidona bağlarsanız çok daha geniş bir alanı aydınlatabilirsiniz. 
  • Ütünün çamaşırlara yapıştıysa temiz bir bezi sirke ile ıslatın, ardından üzerine tuz dökün ve tuzu beze iyice yedirin.
  • Soğan, sarımsak kesmeden önce parmaklarınızı limon suyuna sürerseniz, istemediğiniz kokudan kurtulmuş olursunuz.
  • Ekmeklerinizin daha uzun süre taze kalabilmesi için ekmek dolabınıza birkaç elma koyun. 
  • Sevmediğiniz alışkanlıklardan kurtulmak istediğiniz zaman ‘‘Bugün son kez yapıyorum’’ diyerek beyninize olumlu sinyaller gönderin.

 

 

 

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