Hayatını vakıf hizmetlerine adamış Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de gönüllü kültür kuruluşları ve vakıf hizmetlerine ömrünü adayan uzun yıllar MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı olarak da görevlerde bulunmuş olan Ahmet Taş, geçirdiği kalp krizi nedeniyle sabah saatlerinde vefat etti.

Taziye mesajları peş peşe geldi

Ahmet Taş'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu siyasi ve bürokrasi camiasından isim, Taş'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek taziye mesajı paylaştı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Merhum Taş'ın cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye belediye başkanları, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

