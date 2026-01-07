  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Döviz fiyatları arttı mı? İşte Dolar ve Euro’da son durum!
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Döviz fiyatları arttı mı? İşte Dolar ve Euro’da son durum!

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 7 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

#1
Foto - Döviz fiyatları arttı mı? İşte Dolar ve Euro’da son durum!

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıkıca takip ediliyor.

#2
Foto - Döviz fiyatları arttı mı? İşte Dolar ve Euro’da son durum!

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

#3
Foto - Döviz fiyatları arttı mı? İşte Dolar ve Euro’da son durum!

7 Ocak Çarşamba gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

#4
Foto - Döviz fiyatları arttı mı? İşte Dolar ve Euro’da son durum!

Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,052 TL'den işlem görüyor.

#5
Foto - Döviz fiyatları arttı mı? İşte Dolar ve Euro’da son durum!

Euro ise 50,379 TL seviyelerinde seyrediyor.

