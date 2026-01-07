Döviz fiyatları arttı mı? İşte Dolar ve Euro’da son durum!
Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 7 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıkıca takip ediliyor.
Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.
7 Ocak Çarşamba gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:
Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,052 TL'den işlem görüyor.
Euro ise 50,379 TL seviyelerinde seyrediyor.
