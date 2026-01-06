  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı yükseldi

‘Şansımız giderek azalıyor’ İsrail medyasından Türkiye itirafı

Bir CHP klasiği! Su krizi: O büyükşehirde haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak

Armut seçer gibi başkan seçmişler! CIA’nın saldırı öncesi hazırlığı ifşa oldu

İmamoğlu’nun posterinin indirilmesi için dilekçe verdi, evi kurşunlandı! CHP üyesine İmamoğlu kurşunu

Aliyev’den net mesaj: Azerbaycan askerini Gazze’ye göndermeyeceğiz

İhracat rekorları meyvesini verdi Türkiye artık bir üst ligde

Tahliye bekleyen Selahattin Demirtaş'a şok! Cumhurbaşkanına hakaretten 1.5 yıl hapis cezası

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak
Ekonomi Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa İstanbul'da rekor
Ekonomi

Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa İstanbul'da rekor

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Türkiye ekonomisine güven tam gaz! Borsa İstanbul'da rekor

Türkiye ekonomisine güven tam gaz devam ediyor. Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,75 değer kazanarak 12.023,78 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 321,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,50 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

 

Yurt içinde BIST 100 endeksi, bu gelişmelerin yanı sıra endeks ağırlığı yüksek hisselerde görülen yüksek hacimli alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle 12.000 puanın üzerinde rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,68 puan azalarak 71,11'e düştü.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu
Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

Gündem

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

İhracat rekorları meyvesini verdi Türkiye artık bir üst ligde
İhracat rekorları meyvesini verdi Türkiye artık bir üst ligde

Ekonomi

İhracat rekorları meyvesini verdi Türkiye artık bir üst ligde

Türkiye 2026’ya rekorla başladı: Erken rezervasyonlar şimdiden 3’e katlandı! Türkiye’ye Rus turist yağacak
Türkiye 2026’ya rekorla başladı: Erken rezervasyonlar şimdiden 3’e katlandı! Türkiye’ye Rus turist yağacak

Seyahat

Türkiye 2026’ya rekorla başladı: Erken rezervasyonlar şimdiden 3’e katlandı! Türkiye’ye Rus turist yağacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23