Son Haberler

ABB'nin konser vurgununda hesap vakti! 154 milyon liralık vurgunu ortaya çıkaran bilirkişiyi suçladılar!

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

Katlettikleri Hind Receb’in Sesi, katilleri delirtti! İsrail askerleri Hind Receb'in Sesi filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

Cumhuriyet ve Özgür Özel’den paralel fitnecilik! Sisi için ‘eyy’ dediğinde Erdoğan’ın arkasında durdunuz mu?

Anketin sonuçları paylaşıldı! Maduro'yu kaçıran ABD paramparça

CHP'li Mustafa Bozbey az kalsın yumruğu yiyordu

Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı
Kayseri'de trafik magandasına ağır fatura! Kavşağı birbirine kattı, cezayı yedi
Gündem

Kayseri'de trafik magandasına ağır fatura! Kavşağı birbirine kattı, cezayı yedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kayseri'de trafik magandasına ağır fatura! Kavşağı birbirine kattı, cezayı yedi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde trafiği tehlikeye atan bir sürücü, hem cebinden hem de ehliyetinden oldu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kavşakta drift atarak, tersten ilerlemeye çalışan şahsa 60 bin 709 TL ceza yazılırken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atilla Nuhoğlu Caddesi ile Oymak Caddesi’nin kesişiminde bulunan kavşakta meydana gelen olayda, bir şahsın otomobiliyle kavşakta drift atarak, ters yoldan ilerlemeye çalıştığı görüntülerin paylaşılması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, otomobil ve sürücüsü M.K. tespit edildi. Ekipler tarafından M.K.’ya ‘drift atmak’ ve ‘ters yönden ilerlemek’ suçlarından 60 bin 709 TL para cezası yazıldı. Ayrıca M.K.’nın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Öte yandan M.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

