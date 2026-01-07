  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ünlülerin uyuşturucu test sonucu çıktı

Alman Başbakan’dan Ukrayna çıkışı: Almanlardan önce Almanya’daki Ukraynalılar ülkesini savunsun

Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar

ABB'nin konser vurgununda hesap vakti! 154 milyon liralık vurgunu ortaya çıkaran bilirkişiyi suçladılar!

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

Katlettikleri Hind Receb’in Sesi, katilleri delirtti! İsrail askerleri Hind Receb'in Sesi filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

Cumhuriyet ve Özgür Özel’den paralel fitnecilik! Sisi için ‘eyy’ dediğinde Erdoğan’ın arkasında durdunuz mu?
Yaşam Dünyada başka örneği yok! Ergan Dağı’nda ezber bozan fikir
Yaşam

Dünyada başka örneği yok! Ergan Dağı’nda ezber bozan fikir

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünyada başka örneği yok! Ergan Dağı’nda ezber bozan fikir

Erzincan’da kış turizmi bu kez farklı bir fikirle dikkatleri üzerine çekti. Ergan Dağı’nda kayak pistlerinin ortasında kurulan kütüphane, görenleri şaşırtıyor.

Erzincan’da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde hayata geçirilen “Dağ Kütüphanesi”, kar manzarası eşliğinde kitap okuma imkanı sunuyor.

 

Havalimanına 13 dakika mesafede

Kent merkezine 12 kilometre, Erzincan Havalimanı'na ise yalnızca 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezinde geçen yıl açılan Dağ Kütüphanesi, kış sporlarını kültür ve eğitimle buluşturuyor. Kütüphanede çocuklar için zeka oyunları da yer alırken, ziyaretçiler hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçirme imkânı buluyor.

 

Kültür ve spot iç içe

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Türkiye'de ve dünyada bu konseptte başka bir yapının bulunmadığını belirtti. Sportif faaliyetlerle eğitim ve kültürü bir araya getiren yapının geçen yıl hizmete girdiğini ifade eden Canpolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

 

"Dağ Kütüphanesi konsepti, Valimiz Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla hayata geçirildi. Yüksek rakımda, temiz havayı teneffüs ederek ders çalışmak ve kitap okumak isteyen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Misafirlerimiz kayak yaparken çocukları kitap okuyor ya da zeka oyunlarıyla vakit geçiriyor. Çocuklar kayak ve kızak keyfi yaşarken aileler de kendilerine zaman ayırabiliyor. Bu vesileyle, Ergan Dağı'nın eşsiz manzarası karşısında kitap okuyarak vakit geçirmek isteyen tüm kayakseverleri Ergan Dağı'ndaki Dağ Kütüphanemize davet ediyoruz."

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Dünya

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı! Palandöken 2 metreyi aştı
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı! Palandöken 2 metreyi aştı

Gündem

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı! Palandöken 2 metreyi aştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23