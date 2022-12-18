Hayatını kaybeden Nur Elif’in akrabalarından şok iddialar

Anne ve babaları cezaevinde olan Nur Elif Tiftik (6) ve kardeşleri Y.T. (9) ile M.T. (12), babaanneleri Cihangül K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşıyordu. Evin çatısındaki bir kilimin üstünde yaşamaya terk edildiği iddia edilen Tiftik kardeşler, olumsuz koşullardan dolayı sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı. Uzun süre aç bırakıldıkları iddia edilen çocuklardan Nur Elif Tiftik’in halası ile babaannesinin kötü muamele göstermeleri ve bakımsız bırakmaları nedeniyle durumu ağırlaştı. Minik çocuk, evin çatısında 3 gün acı çektikten sonra yakınlarının durumu fark ederek 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik hayatını kaybetti. Küçük kızın bedeninde darp izlerine rastlandığı iddia edilirken, adrese giden polis ekipleri 9 yaşındaki Y.T. ile 12 yaşındaki M.T.'yi de sağlık durumları kötü şekilde buldu.

“Çocukların kapısına koyunların boynuna asılan zillerden takmışlar”

Ölen Nur Elif Tiftik’in cenazesinde konuşan akrabası Gamze Akkoyun ise çocukların kaldığı alanı “Rutubet o kadar ağırdı ki hiçbir insan orada kalamaz” diyerek anlattı. Çocukların babaannelerinin yanında kaldığı süre boyunca eziyet gördüğünü ve aç bırakıldığını iddia eden akrabaları Akkoyun, “Anne ve baba birbirinin amca çocukları. Çocukların velayetini baksın diye babasının isteği üzerine babaanneye vermişler. Çocukları eve kapatmış, hiçbir şekilde dışarıya çıkartmamış. Aylarca 3 kardeş bir odada kilitli bir şekilde kalmış. Kapının üzerine zil takmışlar. Halısı bile olmayan boş bir odanın içindeymiş çocuklar. Oda komple rutubetli. Perdeyi tuttum ellerim ıslandı. Rutubet o kadar ağırdı ki hiçbir insan orada kalamaz. Çocukların kapısına koyunların boynuna asılan zillerden takmışlar. Kapı açılınca duymak için, çocuklar bir yere kaçmasın gitmesin diye. Çocuklara her çıktığında işkence yapmış. Bu çocuk açlık ve işkenceden dolayı öldü. Biz de bilmiyoruz kaç aydır öyle olduklarını” dedi.

“Bu çocuğun ölümü öbür çocukları kurtardı”

Nur Elif Tiftik’in hayatını kaybetmesiyle diğer çocukların hayatının kurtulduğunu söyleyen Akkoyun, “Bu çocuğun ölümü öbür çocukları kurtardı. İki kardeşi kurtardı. Bu çocuk ölmeseydi öbür çocukta ölmek üzereydi. 2-3 gün daha dursaydı ölecekti. Bu çocukları biz kaçırdık. Çocuklara 2 kaşık çorba ve meyve suyu içirdik. Çocuklar istifra etmeye başladı. Elleri yüzleri mordu. Darp izleri vardı. Ambulansı çağırıp direkt hastaneye gönderdik. Hastanede de durumlarını düzeltmek için serumla beslediler. Normal beslenemiyorlardı, mideleri küçülmüş. Çocuğa sordum "Ne oldu size böyle?" dedim. "Abla bizi bir odaya kilitliyor. Bizi 3-4 gün odadan çıkartmıyor. Yarım parça ekmek veriyor, onu da iki kardeş bölüşüp yiyorduk. Ben erkek olduğum için çişimi pet şişeye yapıyordum. Büyük tuvaletimi üzerime yapıyordum" dedi. Ölen kız da kakasını sürekli üzerine yapıyormuş. Altı tahriş içindeymiş. Bu çocuk bu şekilde öldü. Ebesi tarafından öldürüldü. Darp ve açlık sonucunda öldü. Başka bir şey yok” diye konuştu” dedi.

“Bir babaanne bunu yapıyorsa, bu insanda vicdan aramayacaksın”

Çocuklara eziyet ettiği ve olay ortaya çıktıktan sonra ortadan kaybolan babaanne hakkından sonra konuşan akrabaları Ebru Çoknur ise şu ifadeleri kullandı:

“Tehdit ettiler bıçakla ve silahla. Cenaze evini bastılar. Bir babaanne, bir amca, bir hala yeğen öldükten sonra bırakıp gider mi? Kaçar mı? Suçu olmayan kaçmaz. Hani neredeler? Adalet nerede? Babaanne hala kayıp. Çocuk açlıktan ölmüş. Her tarafı mosmordu. Öbür çocukta ölmek üzere hastanede. Adalet istiyoruz başka bir şey değil. Adalet yerini bulsun. Şu ufacık çocuğun kanı yerde kalmasın. Bir babaanne bunu yapıyorsa, bu insanda vicdan aramayacaksın. En ağır cezayla yargılanmasını istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Şu çocukların sonuna kadar peşindeyiz.”