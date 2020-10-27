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Aktüel Hayatını kaybeden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Hayatını kaybeden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:07:52 -
Hayatını kaybeden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadirgil son yolculuğuna uğurlandı

ISPARTA (AA) - Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil'in cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Nadirgil'in cenazesi morgdan alınarak Çünür Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Nadirgil için kent merkezindeki Halife Sultan Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Nadirgil'in cenazesi, Halife Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Törende, Nadirgil'in eşi Dilek ile iki çocuğu güçlükle ayakta durabildi.

Törene, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ve vatandaşlar katıldı.




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