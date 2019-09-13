Hayatını kaybeden asker toprağa verildi Elazığ’da silahla intihar ederek hayatını kaybeden asker, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.

Elazığ’da silahla intihar ederek hayatını kaybeden asker, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Elazığ’ın Baskil ilçesi Kömürhan Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Arslan, bilinmeyen nedenlerden dolayı intihar etmiş, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Arslan’ın cenazesi yapılan incelemeler ve tamamlanan işlemlerinin ardından memleketi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesine getirildi. Kahta ilçesi Çağrı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Arslan’ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Arslan’ın yakınları ve ilçe halkı katıldı.

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