0553 313 94 23

Hayatını kaybeden asker toprağa verildi

Elazığ’da silahla intihar ederek hayatını kaybeden asker, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.

13 Eylül 2019 Cuma 16:49
Hayatını kaybeden asker toprağa verildi

Elazığ’da silahla intihar ederek hayatını kaybeden asker, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi.


Edinilen bilgilere göre, önceki gün Elazığ’ın Baskil ilçesi Kömürhan Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Arslan, bilinmeyen nedenlerden dolayı intihar etmiş, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Arslan’ın cenazesi yapılan incelemeler ve tamamlanan işlemlerinin ardından memleketi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesine getirildi. Kahta ilçesi Çağrı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Arslan’ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Arslan’ın yakınları ve ilçe halkı katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reynmen kimdir? Reynmen’in gerçek adı ne? Reynmen hayatı
    1. Reynmen kimdir? Reynmen’in gerçek adı..
    2. Sakarya Zaferi'nin 98. yıl dönümü
    3. Sakarya Zaferi’nin 98’inci yılı..
    4. Bolu'da silahlı kavga: 1 yaralı
    5. Çekiciye kaldırılırken tuş oldu
    6. Denizli’de tarlada çalışan çiftçinin..
    7. Kırşehirli öğrenciler Rektör Turgut..
    8. Cuma namazı sonrası aşure ikramı edildi
    9. İspanya Avustralya basket maçı kaç kaç..
    10. 14 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 38..
    11. Dini nikahlı karısını öldüren zanlı..
    12. Halk Ekmek'teki zammın ardından..
    13. Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma..
    14. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü..
    15. Malatya’da yerli üretim ‘Dila..
    16. Benyamin Netanyahu'dan Gazze'ye kritik..
    17. Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev..
    18. Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem..
    19. Milli motosikletçi Can Öncü kaza..
    20. Cumhurbaşkanlığınca 7 ilde aşure..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi