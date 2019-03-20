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’Hayatın İçindeyiz, Sanatla Beraberiz’ temalı sergi açıldı

Balıkesir Altıeylül İlçesi Halk Eğitim Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü bağlı Altıeylül Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Hayatın İçindeyiz, Sanatla Beraberiz” temalı sergi gerçekleştirilen törenle açıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:41
’Hayatın İçindeyiz, Sanatla Beraberiz’ temalı sergi açıldı

Balıkesir Altıeylül İlçesi Halk Eğitim Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü bağlı Altıeylül Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Hayatın İçindeyiz, Sanatla Beraberiz” temalı sergi gerçekleştirilen törenle açıldı.


Altıeylül İlçesi Halk Eğitim Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü bağlı Altıeylül Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Hayatın İçindeyiz, Sanatla Beraberiz” temalı sergiGüzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonunda açıldı. Altıeylül İlçesi Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Süreyya Eray yaptığı açılış konuşmasında “2014 yılından beri yaygın eğitim hizmeti vermekte olan Altıeylül Halk Eğitim Merkezi ile yine ilimizin Büyükşehir olmasıyla birlikte kurulan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Altıeylül Toplum Ruh Sağlığı Merkezi iş birliğinde 2016 yılından bu yana çeşitli alanlarda kurslar düzenlenmektedir. Bu yıl takı tasarım, ahşap boyama, ebru, drama ve resim alanlarındaki kurslar Ekim ayında başlamış, yaklaşık 40 hastamız bu kurslardan yararlanmaktadır. Altıeylül Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü eğitmenleri kursiyerlerin el becerilerini geliştirmenin yanında uzman doktorlarımızla uyum içinde çalışarak kişilerin kendi varlığını bedenen ve ruhen iyi hissetme, yaşama farklı perspektiften bakabilme ve kendilerini tüm yönleriyle ifade edebilme becerisini de geliştirmek için sanatı çok önemli bir araç olarak kullanmaktadırlar. Kurslarımızın sonunda alınan geri bildirimler kişilerin iletişim, sosyal uyum yönünden de ilerleme kaydettiklerini göstermektedir”dedi.



"420 hastaya hizmet veriyoruz"


Altıeylül Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlusu Dr. Cihad Yükselir ise “2018 yılının Eylül ayında açılan Altıeylül Toplum Ruh Sağlığı Merkezi halen aktif 420 hastaya hizmet vermektedir. Hayatın hep içinde olma hedefiyle insana kendi varlığını bedenen ve ruhen iyi hissettiren yaşama farklı perspektiflerden bakmasını sağlayan ve kendini tüm yönleriyle rahat etmesini sağlayan bir yaşam nefesi olan sanatı tamamiyle hissedebilmek adına Altıeylül Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen eğitmenlerce merkezimizde resim, ebru, drama, ahşap boyama ve takı tasarımı kursları verilmiştir. Bu kurslarla hastalarımız topluma yeniden kazandırılma açısından önemli yol kat edtmişlerdir”şeklinde konuştu.


Serginin açılış kurdelesini Vali Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcıi İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya birlikte kestiler. Yoğun bir katılımla açılışı gerçekelitirilen sergi 3 gün boyunca açık kalacak.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:41
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