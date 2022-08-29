Hayatımızdaki yeni tehlike! Otomobille çarpışan skuter sürücüsü yaşamını yitirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli skuterin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli skuterin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda İran uyruklu Farzan Parsaei (31) idaresindeki elektrikli skuter, kavşaktan Manavgat istikametine geçmek istediği sırada Rus uyruklu M.B. (50) yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü M.B. ise gözaltına alındı.