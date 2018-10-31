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"Hayatımda ilk kez vali gördüm" dedi, makamda misafir edildi! "O an şimşek çaktı"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, katıldığı bir programda, hayatında ilk kez vali gördüğünü söyleyen 60 yaşındaki İsmet Yarız'ı makamında ağırladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:39
"Hayatımda ilk kez vali gördüm" dedi, makamda misafir edildi! "O an şimşek çaktı"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, hayatında ilk kez vali gördüğünü belirten 60 yaşındaki İsmet Yarız'ı makamında ağırladı.

Vali Yavuz, dün Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen bir programın ardından aracına binerken karşılaştığı ve yaşamı boyunca ilk kez vali gördüğünü söyleyen fırın ustası Yarız ile bir araya geldi.

Kapıda karşıladığı ve kucakladığı Yarız ile sohbet eden Vali Yavuz, Yarız'ın evinin duvarına asmak üzere fotoğraf çektirme isteğini de yerine getirdi.

“Vatandaşıyla kucaklaşan devlet var

Yarız'ın, bir vali ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söylemesi üzerine Yavuz, "Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Biliyorsun ki devleti değiştirdi. Vatandaşıyla kucaklaşan devlet var." dedi.

“Günün yorgunluğunu attık”

Yavuz, valiliğin kapısının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Şu ana kadar ben ve kaymakamlarımız 5 bin aileyi evinde ziyaret ettik. Bu sayı, 17 ayda gerçekleşen çok ciddi bir ziyaret sayısıdır. Bu vesileyle İsmet kardeşimizle tanışmak ayrı bir keyif oldu. Günün yorgunluğunu da attığımız bir sohbet oldu." diye konuştu.

Misafirinin, eşinin sağlık sorununa ilişkin de ilgili birimlere talimat verdiğini de belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Biz neden 2200 yıldır devlete sahip olduğumuzu bir kez daha anlamış olduk. Vatandaşımızın devletine olan sevgisi, saygısı, muhabbeti her türlü takdirin üzerinde. Bu sevgi, saygı vesilesiyle de bayrağımız her zaman gönderde özgürce dalgalanıyor ve ezanlarımız da minarelerden şükürler olsun ki okunmaya devam ediyor. Bizim de tabi sorumluluğumuzu arttıran bir durum bu. Devlet yöneticileri elbette vatandaşını sevgiyle şefkatle kucaklamalılar ki bu muhabbet, kaynaşma daim olsun. Bu durum sorumluluğumuzu artırıyor. İsmet Yarız kardeşimize bir kez daha göstermiş olduğu sıcak muhabbet için teşekkür ediyor, biz de onu aynı sıcaklık ve muhabbet içinde kucaklıyoruz."

“Valimi görünce şimşek çaktı”

İsmet Yarız ise Vali Yavuz'u gördüğünde çok heyecanlandığını ifade ederek, "Sayın Valimi ilk gördüğümde sanki şimşek çaktı, gök gürledi. Sanki Anafartalar'da, Çanakkale'de gibiydim. Valimizi gördüm, elim ayağım dolaştı. Hayatımda ilk defa bir vali görüyorum. Sürekli muhtarı görüyordum. Ben çok mutlu oldum. Bu anlatılmaz bir duygu." diye konuştu.

“Ölmeden” Erdoğan’ı görmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini vurgulayan Yarız, "Reisimizi görmek istiyorum, ölmeden bir kere göreyim. 60 yaşındayım. Sayın Valimizin vasıtasıyla bir kere görmek istiyorum." dedi.

“Allah ondan razı olsun”

Bunun üzerine Vali Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza verdiği değer herkesin malumudur ve her türlü takdirin de üzerindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her bir vatandaşımızı ne kadar çok sevdiği, gönülden kucakladığı malumunuzdur, Allah ondan razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yarız, Vali Yavuz'u köyüne davet etti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:39
  1. Çanakkale
  2. Ordu Valisi Seddar Yavuz
  3. İsmet Yarız
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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