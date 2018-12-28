Hayati Yazıcı'dan ABD'ye FETÖ uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Rize'de, Alipaşa polis kontrol noktasında görevli polislerle bir araya gelerek Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve Koruma Memuru Yiğit Can Köksal'ın yaralanması nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yazıcı, daha sonra bir restoranda beraberinde AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı ve Rize İl Başkanıİshak Alim ile Rize Merkez Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu Toplantısı'na da katılan Yazıcı, toplantı sonrası, Pakistan Yüksek Mahkemesinin bugün açıkladığı, FETÖ'nün, ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü ilan edilmesi ve örgüte iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devrini öngören kararı değerlendirdi.

'FETÖ'nün çalışma tarzı kriptoculuk üzerine kurulu'

Yazıcı, bu kararın geç ama önemli olduğuna işaret ederek, "FETÖ'nün çalışma ve ilişki kurma tarzı kriptoculuk üzerine kurulu. Bu örgüt stratejik öneme sahip birçok ülkede faaliyet yürütüyor. Bunu görenler ve görmeyenler var. Bunu Türkiye'den sonra en önce görmesi gereken ülkelerden birisi ABD'dir." dedi.

Pakistan'ın da bu örgütün tehlikeli olduğunu daha önce görebileceğine işaret eden Yazıcı, bu ülkenin FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesine ilişkin "Önemli bir gelişme. Umarım ki bu örgütün faaliyeti bulunan diğer ülkeler de Türkiye'de ortaya çıkmış bir gerçekliliği daha fazla zaman kaybetmeden görür ve ona göre tavır alır. Son zamanlarda dünyada uluslararası düzeyde faaliyet yürüten en önemli terör örgütlerinden birisi FETÖ. Dolayısıyla Pakistanlı dostların geç de olsa bunu görmelerinin değerli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'Getirdiğimiz sistemde seçilme çıtasını yükselttik'

Yazıcı, Türkiye'nin 150 yıllık bir sistemi değiştirerek hizmet ve demokrasi açısından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdiğini hatırlatarak, "Getirdiğimiz bu sistemde seçilme çıtasını yükselttik. En az yüzde 50+1. Bu demokrasi çıtasının yükseltilmesi demektir. Dolayısı ile Türkiye'de çok partili demokratik hayatın ittifakları zorunlu hale gelmiştir. Sosyal olarak benzer tabanlara sahip, politik olarak tercihleri aynı kulvarda siyaset üreten partilerin ittifakı söz konusu. Bu ittifakın başlangıç noktası Türkiye'ye karşı yönelmiş gaddar tehlike karşısında 7 Haziran'da İstanbul Yenikapı'da sağlanan süreçtir. 15 Temmuz'a karşı birlikte güçlü tavır koyduk." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı"nın ilk uygulamasının cumhurbaşkanlığı seçiminde gerçekleştiğini belirten Yazıcı, "AK Parti ve MHP yerel seçim ittifakını sürdürüyor. İnşallah bunun da yerel seçimlerde Türkiye açısından önemli sonuçları ortaya kayacağını umuyor ve bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Hayati Yazıcı, ayrıca adayları netleşmeyen ilçelerde de belediye başkanı adaylarının 15 Ocak'a kadar ilan edileceğini sözlerine ekledi.