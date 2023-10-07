Hayati Yazıcı kimdir?

Hayati Yazıcı, 23 Mayıs 1952'de Rize Çayeli'nde doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Fatma'dır.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kamu hukuku alanında seminer çalışmalarına katıldı. 1976 Yılında hâkim adayı olarak İstanbul Adliyesi'nde kamu görevine başladı. Sırasıyla Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı Hâkimliklerinde bulundu. 1984 yılı sonunda kamudan ayrıldı.



İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak serbest çalışmaya başladı. Çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içinde yer aldı.



Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. Genel Başkan Avukatı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.



22. dönem İstanbul milletvekiliydi. 60. hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu. Hükümette yapılan değişiklikte, Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Yazıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.



Ak Parti 27. dönem Rize 1. sıra milletvekili adayıdır.