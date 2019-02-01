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Hayati Tekin kimdir nerelidir? İYİ Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Hayati Tekin

Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti'ye bırakılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski CHP Milletvekili Hayati Tekin oldu. Tekin, "Samsun'un öz evladı olarak, Samsun'a hizmet edeceğim" dedi. Peki Hayati Tekin kimdir? Hayati Tekin kaç yaşında? Hayati Tekin nereli? Hayati Tekin hangi görevlerde bulundu?

01 Şubat 2019 Cuma 23:35
Hayati Tekin kimdir nerelidir? İYİ Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Hayati Tekin

Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti'ye bırakılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski CHP Milletvekili Hayati Tekin oldu. Tekin, "Samsun'un öz evladı olarak, Samsun'a hizmet edeceğim" dedi. Peki Hayati Tekin kimdir? Hayati Tekin kaç yaşında? Hayati Tekin nereli? Hayati Tekin hangi görevlerde bulundu?

Hayati Tekin kimdir?

Hayati Tekin, 3 Nisan 1959 yılında Samsun Tekkeköy Çırakman köyünde dünyaya geldi. Babasının ismi İbrahim, annesinin ismi Cemile'dir. İlköğrenimini doğduğu köyde, Ortaöğrenimini Samsun Atatürk Ortaokulu'nda , liseyi ise Samsun Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden 1984'de mezun oldu.  

Hayati Tekin, 1994'de Büyükşehir Belediyesinden serbest çalışmak üzere ayrıldı. 1999 yılı yerel seçimlerine CHP'den aday olarak katılarak seçimleri kazandı ve Kutlukent Belediye Başkanlığı görevine başladı. 2004 yerel seçimlerinde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan Hayati Tekin tekrar seçimi kazanarak Kutlukent Belediye Başkanlığı görevine devam etti. 

2009'da çıkan kanun ile Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ilçe kurulması gereğince Kutlukent, Büyüklü ve Aşağıçinik Belde belediyeleri Tekkeköy ilçe belediyesi ile birleştirilmiştir. 2009 yerel seçimlerinde DSP den Tekkeköy Belediye Başkanı seçilmiştir. 

Kutlukent ve Tekkeköy Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2019 yerel seçimleri kapsamında İYİ Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı olmuştur.

Hayati Tekin evli ve üç çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 23:35
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