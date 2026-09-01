Mideyi zırh gibi kaplayan o sebze suyu ortaya çıktı: Yanmayı ve reflüyü saniyeler içinde kesiyor

Yemek sonrasında veya aniden bastıran mide yanması ve reflü krizlerinde pek çok kişinin ilk tercihi soğuk süt içmek ya da gazlı maden sularına sarılmak olur. Ancak uzmanlar, bu yaygın alışkanlıkların anlık bir ferahlama sağlasa da ilerleyen dakikalarda midedeki asit üretimini daha da artırarak durumu içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini belirtiyor. Sütün içerdiği yoğun yağ ve kalsiyum midede "tepki asidi" oluşumuna yol açarken, maden suyunun barındırdığı gaz ise mide kapağındaki basıncı artırarak şikayetleri tetikliyor. Mide pH dengesini anında düzenleyip yakıcı etkiyi ortadan kaldıran en etkili doğal çözümün ise taze sıkılmış çiğ patates suyu olduğu ifade ediliyor.