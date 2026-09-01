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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Mideyi zırh gibi kaplayan o sebze suyu ortaya çıktı: Yanmayı ve reflüyü saniyeler içinde kesiyor

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Mideyi zırh gibi kaplayan o sebze suyu ortaya çıktı: Yanmayı ve reflüyü saniyeler içinde kesiyor

Yemek sonrasında veya aniden bastıran mide yanması ve reflü krizlerinde pek çok kişinin ilk tercihi soğuk süt içmek ya da gazlı maden sularına sarılmak olur. Ancak uzmanlar, bu yaygın alışkanlıkların anlık bir ferahlama sağlasa da ilerleyen dakikalarda midedeki asit üretimini daha da artırarak durumu içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini belirtiyor. Sütün içerdiği yoğun yağ ve kalsiyum midede "tepki asidi" oluşumuna yol açarken, maden suyunun barındırdığı gaz ise mide kapağındaki basıncı artırarak şikayetleri tetikliyor. Mide pH dengesini anında düzenleyip yakıcı etkiyi ortadan kaldıran en etkili doğal çözümün ise taze sıkılmış çiğ patates suyu olduğu ifade ediliyor.

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Foto - Mideyi zırh gibi kaplayan o sebze suyu ortaya çıktı: Yanmayı ve reflüyü saniyeler içinde kesiyor

Taze sıkılan patates suyunun mide dokusunu yatıştırmadaki başarısı, sahip olduğu zengin alkali ve nişasta yapısından kaynaklanıyor.

#2
Foto - Mideyi zırh gibi kaplayan o sebze suyu ortaya çıktı: Yanmayı ve reflüyü saniyeler içinde kesiyor

Yüksek alkali özelliği sayesinde midedeki fazla asidi kısa sürede dengeleyen patates suyu, içeriğindeki doğal nişasta ve bileşenler sayesinde de asit nedeniyle tahriş olmuş mide duvarını ince bir zar gibi kaplayarak yakıcı sıvının dokuyla temasını tamamen kesiyor.

#3
Foto - Mideyi zırh gibi kaplayan o sebze suyu ortaya çıktı: Yanmayı ve reflüyü saniyeler içinde kesiyor

İngiltere'de yürütülen klinik çalışmalar, patatesin yapısında yer alan özel antibakteriyel moleküllerin mide ülseri ve asit sorunlarına karşı son derece koruyucu olduğunu ortaya koyuyor. Bu bileşenlerin midede zararlı bakterilerin çoğalmasını engellediği ve kimyasal antasitlere kıyasla hiçbir yan etki oluşturmadığı saptanmış durumda.

#4
Foto - Mideyi zırh gibi kaplayan o sebze suyu ortaya çıktı: Yanmayı ve reflüyü saniyeler içinde kesiyor

Avrupa gastroenteroloji kaynaklı araştırmalara göre, çiğ patates suyu tüketildikten yaklaşık 5 dakika sonra mide pH seviyesini güvenli bir banda taşıyarak rahatlama sağlıyor. Patates suyunun yanı sıra mide rahatsızlıklarında destek olarak tüketilebilecek diğer iki doğal seçenek arasında ise ılık papatya çayı ve yulaf suyu yer alıyor.

#5
Foto - Mideyi zırh gibi kaplayan o sebze suyu ortaya çıktı: Yanmayı ve reflüyü saniyeler içinde kesiyor

Yapısındaki özel maddeler sayesinde mide kaslarındaki krampları çözen ılık papatya çayı dokudaki hassasiyeti yatıştırırken, yulaf suyunun barındırdığı suda çözünür lifler ise fazla mide asidini emerek mide çeperinde güçlü doğal bir bariyer oluşturuyor.

#6
Foto - Mideyi zırh gibi kaplayan o sebze suyu ortaya çıktı: Yanmayı ve reflüyü saniyeler içinde kesiyor

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