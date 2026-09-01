Bakın ne kadarmış! Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma çıkardı

Rahat giyim tarzıyla bilinen Ilıcalı, programa da spor bir kombinle katıldı. Ilıcalı'nın tercih ettiği ayakkabının fiyatının 17 bin 999 TL olduğu ortaya çıktı. Ayakkabının fiyatı tartışmaları da beraberinde getirdi. 17 bin 999 TL'yi bir spor ayakkabı için yüksek bulanların yanı sıra, Ilıcalı'nın gelir düzeyi ve günümüzdeki ayakkabı fiyatları göz önüne alındığında rakamın normal olduğunu düşünenler de oldu.