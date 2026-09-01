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Bakın ne kadarmış! Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma çıkardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakın ne kadarmış! Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma çıkardı

Televizyoncu ve iş adamı, aynı zamanda İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın giydiği ayakkabının fiyatı tartışma çıkardı.

#1
Foto - Bakın ne kadarmış! Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma çıkardı

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamaların yanı sıra Ilıcalı'nın giyim tercihi de dikkat çekti. Uzun yıllardır televizyon sektöründe faaliyet gösteren, farklı ülkelerde yapımlara imza atan ve futbol yatırımlarıyla da öne çıkan Ilıcalı'nın programda giydiği ayakkabının fiyatının 17 bin 999 TL olduğu belirtildi.

#2
Foto - Bakın ne kadarmış! Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma çıkardı

Rahat giyim tarzıyla bilinen Ilıcalı, programa da spor bir kombinle katıldı. Ilıcalı'nın tercih ettiği ayakkabının fiyatının 17 bin 999 TL olduğu ortaya çıktı. Ayakkabının fiyatı tartışmaları da beraberinde getirdi. 17 bin 999 TL'yi bir spor ayakkabı için yüksek bulanların yanı sıra, Ilıcalı'nın gelir düzeyi ve günümüzdeki ayakkabı fiyatları göz önüne alındığında rakamın normal olduğunu düşünenler de oldu.

#3
Foto - Bakın ne kadarmış! Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma çıkardı

Türkiye'de televizyon sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Acun Ilıcalı, spor dünyasındaki yatırımlarıyla da biliniyor. Ilıcalı, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Hull City'nin sahibi konumunda bulunuyor. Televizyon ve futbol alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan Ilıcalı, günlük hayatında ise genellikle rahat ve spor kıyafetleri tercih ediyor.

#4
Foto - Bakın ne kadarmış! Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma çıkardı

Ilıcalı'nın tişört, spor ayakkabı ve rahat kıyafetlerden oluşan tarzı uzun süredir kendisiyle özdeşleşmiş durumda. Fatih Altaylı'nın programında da bu tarzından vazgeçmeyen Ilıcalı'nın bu kez tercih ettiği modelden çok 17 bin 999 TL'lik fiyatı tartışmaya yol açtı.

#5
Foto - Bakın ne kadarmış! Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma çıkardı

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