0553 313 94 23

‘Hayatı Aydınlat Konseri’nde çalışanlar korusuna ünlü sanatçı Merve Özbey eşlik etti

CK Enerji’nin 2016 yılında başlattığı Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde bu kez CK Enerji Akdeniz Elektrik çalışanları ‘sahne’ aldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:19
‘Hayatı Aydınlat Konseri’nde çalışanlar korusuna ünlü sanatçı Merve Özbey eşlik etti

CK Enerji’nin 2016 yılında başlattığı Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde bu kez CK Enerji Akdeniz Elektrik çalışanları ‘sahne’ aldı. Ünlü sanatçı Merve Özbey’in şarkıları ile destek verdiği geceden elde edilen gelirle, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer alabilmeleri için ‘akülü sandalye şarj istasyonları’ kurulacak. Konserden önce Antalya’da Muratpaşa İlçesi’nde Güllük Yavuz Özcan Parkı ve Kapalıyol’da birer akülü sandalye şarj istasyonun kurulumunu tamamlayan CK Enerji, Antalya, Burdur ve Isparta’daki istasyon sayısını artırmayı hedefliyor.



CK Enerji’nin 2016 yılında başlattığı ve kısa sürede perakende elektrik sektörünün önde gelen sosyal sorumluluk projelerinden biri haline gelen ‘Hayatı Aydınlat’, Antalya’da da ‘ses’ verdi. Proje kapsamında gerçekleştirilen Hayatı Aydınlat konserlerinin 8’incisi dün Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda geniş katılım ile gerçekleştirildi. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in ev sahipliğinde, Günhan Özmen yönetiminde ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşlik ettiği konserden elde edilen gelirle ilk etapta Antalya’nın merkezi noktalarına engelli vatandaşlar için akülü sandalye şarj istasyonları kurulacak.


Yapılan bilgilendirmede şirket; Antalya’da 2 adet akülü sandalye şarj istasyonunu konser öncesine yetiştirdi. Muratpaşa İlçesi’nde Güllük Yavuz Özcan Parkı ve Kapalıyol’da birer istasyonu devreye alan şirket, engelli vatandaşların kentin sokaklarında ‘enerjisiz’ kalmadan ücretsiz olarak sandalyelerini şarj edebilecekleri istasyonların sayısını artırmayı hedefliyor.



CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten 48 kişilik dev koro


Oldukça geniş katılımla gerçekleştirilen konser öncesinde konuşma yapan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, tamamen çalışanlardan oluşan 48 kişilik dev koronun aylardır bu geceye hazırlandığını dile getirerek "Öncelikle arkadaşlarıma gösterdikleri özveri için teşekkür etmek istiyorum. Her zaman altını çizdiğim gibi biz kendimizi sektörde sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlamıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini, doğayı, çevreyi ve hayvanlarımızı korumayı çok önemsiyor ve projelerimiz ile bu ülkeye olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Konserden önce arkadaşlarımız yoğun bir çaba göstererek 2 adet akülü sandalye şarj istasyonu kurdular. Antalya ile başlayan bu proje Burdur ve Isparta’ya da uzanacak. Hedefimiz 25 noktaya akülü şarj istasyonu kurmak ve engelli vatandaşlarımıza dışarıda özgür bir hayat için destek olmak" dedi.



Toplam sayı 20’ye ulaştı


CK Enerji’nin 2016 yılından buyana devam eden Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında; İstanbul Avrupa Yakası’nda 17, Sivas’ta 1 ve Antalya’da 2 nokta ile CK Enerji’nin 3 şehirde kurduğu istasyon sayısı 20’ye çıktı. 2019 yılı sonunda toplam 28 akülü sandalye şarj istasyonuna ulaşmayı hedefleyen şirket, daha yılın ilk çeyreğinde çok hızlı bir yol aldı. Ayrıca şirket; İstanbul, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde engelli vatandaşların enerjisiz kalma korkusu yaşamadan hayatın içinde yer alabilecekleri kilit ulaşım noktalarında yer almayı hedefliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:19
  1. konser
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis teyakkuzda! 24 saat onları arıyor
    1. Polis teyakkuzda! 24 saat onları arıyor
    2. Sandıklı’da üç muhtarlık kur’a ile..
    3. "Seriye devam edip, ilk ikiye gireceğiz"
    4. Şehirlerarası otobüste yolcunun..
    5. 1919 kişi aynı anda kitap okudu
    6. Çankaya'da kadın muhtar sayısı 48'e..
    7. Beyazgül ve Yıldız’dan Akçakale’ye..
    8. Onbinlerce seveni Başbuğu kabri..
    9. Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası..
    10. CHP Giresun’da itiraz etti AK..
    11. Gaziantep’ten ilk çeyrekte ihracat..
    12. Gribin tetiklediği sendromla felç..
    13. Sağlık Merkezi bahçesine 205 fidan..
    14. Alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı
    15. Datome milli takımla madalya istiyor
    16. A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2..
    17. TSK, Afrin Dağlarında terörist arıyor
    18. Menenjitin en tehlikeli türüne karşı..
    19. Esed rejiminden saldırı: Çok sayıda..
    20. Muğla’da ’Tarladan Tatlar’ turizmin..
    21. Mart ayı ihracat rakamları açıklandı
    22. Denizli’de ki araç sayısı 406 bin 88’e..
    23. Nisan ayında karla mücadele
    24. Şehir hastanesine doktor takviyesi
    25. ‘Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek’..
    26. Tekirdağ’da bavul bavul uyuşturucu ele..
    27. FETÖ'nün "Mardin mahrem imamı"na 16..
    28. Dünyanın ve İran'ın en eski gazete..
    29. Batan kıymıkla görme kaybı yaşamıştı,..
    30. POMEM 24. Dönem polis başvuruları 500..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi