Hayata döndürmek için martıya suni teneffüs yaptı Ordu'da bir kişi, yaralı halde bulduğu martıyı suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştıktan sonra veteriner ekiplerine teslim etti.

Ordu'da bir vatandaş, yaralı halde bulunan martıyı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı. Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde deniz kıyısında, yerde yaralı halde yatan martıyı gören adı öğrenilemeyen bir kişi, durumu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Veteriner ekiplerine götürdü Ekipler gelmeden önce baygın haldeki martıyı yaşatmaya çalışan adam, yaralı kuşa suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Gözleri açık ancak uçamayan martının ağzına çeşmeden su veren kişi, daha sonra hayvanı teslim etmek üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner ekiplerine götürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.