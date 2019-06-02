Hayata döndürmek için martıya suni teneffüs yaptı
Ordu'da bir kişi, yaralı halde bulduğu martıyı suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştıktan sonra veteriner ekiplerine teslim etti.02 Haziran 2019 Pazar 17:05
Ordu'da bir vatandaş, yaralı halde bulunan martıyı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde deniz kıyısında, yerde yaralı halde yatan martıyı gören adı öğrenilemeyen bir kişi, durumu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi.
Veteriner ekiplerine götürdü
Ekipler gelmeden önce baygın haldeki martıyı yaşatmaya çalışan adam, yaralı kuşa suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.
Gözleri açık ancak uçamayan martının ağzına çeşmeden su veren kişi, daha sonra hayvanı teslim etmek üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner ekiplerine götürdü.
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