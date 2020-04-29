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Hayat ne zaman normale dönecek? Bakan Koca'dan ''65 yaş üstüne sokağa çıkma izni'' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu. Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma izni verilmesiyle ilgili soruya cevap verdi.

2020-04-29 17:57:00 -
Hayat ne zaman normale dönecek? Bakan Koca'dan ''65 yaş üstüne sokağa çıkma izni'' açıklaması!

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplandı. Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilerek, önlemler masaya yatırıldı.

Bakan Koca, Türkiye'de hayatın ne zaman normale döneceğini ilişkin konuştu. Koca ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma izni verilmesiyle ilgili olarak soruya yanıt verdi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Biz Bilim Kurulu ile irtibat kurarak karar aşamasına geçiyoruz. Normalleşme konusunda da alınan tedbirler mayıs ayı boyunca devam edecek. 65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat dolaşması yönünde, bununla ilgili net bir öneri olmadı" dedi.

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