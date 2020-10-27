"Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" etkinliği 30 Ekim-1 Kasım'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız-Run For Life" etkinliği, organ bağışı konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, 2014'ten itibaren geniş bir katılımcı kitlesiyle yapılan etkinlik, bu yıl pandemi şartlarına uygun olarak dijital platforma taşındı.

Sanal ortamda gerçekleşecek koşu için katılımcılar, 5 kilometrelik parkuru kendileri belirleyecek. Yarışmacılar, belirledikleri parkurda 30 Ekim-1 Kasım döneminde istedikleri bir zaman diliminde koşabilecek. Yarış ölçümlerinde Strava adlı uygulama kullanılacak.

Koşuya katılan ve parkurunu tamamlayan tüm yarışmacılara online katılım sertifikası ve dijital madalya verilecek. Bunun yanı sıra dereceye giren sporcular, Medicana Check-up paketi ve Decathlon hediye kartı kazanacak. Yarışmanın kesin sonuçları, 4 Kasım saat 17.00'de açıklanacak.



Yarışa katılmak isteyen katılımcılar, "www.runforlife.com.tr" üzerinden koşuya ücretsiz kayıt olabilecek.

Bu yıl ilk kez dünyanın diğer ülkelerinden de katılımın sağlanabileceği etkinliğe kayıt olan katılımcılar, yarış öncesinde göğüs numarası, yarış tişörtü ve hijyen setinden oluşan yarış kitini Medicana hastanelerinden 29-30 Ekim'de alabilecek.





- Organ bağışı konusundaki farkındalığın artırılması hedefleniyor





Türkiye'de binlerce hasta organ bağışı beklerken, etkinlik ile bu konuda toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor. Organ nakli için bekleyen binlerce hastaya umut olmak isteyenler, aynı amaç için koşarak onlara pes etmemeyi, ikinci bir şanslarının olduğunu hatırlatacak.

Medicana Sağlık Grubu'nun organize ettiği farkındalık koşusu, çok sayıdaki destekçisi sayesinde her yıl daha geniş kitlelere hitap ediyor.

"Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" etkinliğinin destekçileri arasında İstanbul Valiliği, Kızılay, Türkiye Atletizm Federasyonu, TV 100 Televizyonu, Türkök, Boston Scientific, Decathlon, Tofaş Basketbol Spor Kulübü, Bro-Event, MBA Okulları, Fenerbahçe Üniversitesi ve Büyükçekmece Basketbol Kulübü yer alıyor.







- "Yarışı bu yıl sanal koşuya dönüştürdük"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, organ bağışının önemini vurgulamak için düzenledikleri bu etkinliği pandemi nedeniyle ertelemeye gönüllerinin el vermediğini ancak önlemler almaktan da geri durmadıklarını kaydetti.

Bundan önceki 5 yıl boyunca omuz omuza sürdürdükleri yarışı bu yıl sanal koşuya dönüştürdüklerini ve Türkiye geneline yaydıklarını aktaran Tuncer, "Siz de kendi parkurunuzu yaratabilir, hayat kurtarmak için koşabilir ve organ bağışı bekleyen binlerce hastaya umut olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Tuncer, "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" koşusuna kayıt olmak, yarışma detaylarını öğrenmek ve etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için "www.runforlife.com.tr" sitesinin ziyaret edilebileceğini bildirdi.



