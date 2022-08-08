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Yerel Hayat kurtaran yöntem! Nefes borusuna yiyecek kaçan adamı böyle kurtardı
Yerel

Hayat kurtaran yöntem! Nefes borusuna yiyecek kaçan adamı böyle kurtardı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi garson heimlich manevrasıyla kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 16:47:00 - 2022-08-08 17:03:29

Başkentte bir restoranda yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi, garson heimlich manevrasıyla kurtardı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi garsonlar fark etti. Nefes almakta zorlanan adam ilk önce ayağa kalktı.

Müşterinin hayatını kurtardı

Adamın arkasına geçen ve bu işin eğitimini aldığı belli olan garson birkaç sefer heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtardı. Müşterinin verdiği hayat mücadelesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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