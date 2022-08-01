Hayat kurtaracak buluş! İçme suyu elde edilecek

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan MIT’de, deniz suyunu basit şekilde içme suyuna dönüştüren cihaz geliştirildi.

ABD’de, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) biliminsanları, dünyanın geleceğini kurtaracak bir buluşa imza attı. Yalnızca bir tuşa basarak deniz suyunu basit bir şekilde içme suyuna çeviren arıtma işlemini gerçekleştiren cihazda, filtre ya da yüksek basınçlı pompalara ihtiyaç duyulmuyor. Kirli suyu içme suyuna dönüştürebilen portatif bir arıtma ünitesine sahip olan cihazda, klasik artırma sistemlerinin aksine filtre yerine elektrik kullanılıyor. Bavul büyüklüğündeki taşınabilir alet, Içme Suyu elde etmek için öncelikle iyon konstanstrasyonu polarizasyonu (ICP) denilen bir işlem yapıyor. Bu işlem tuz parçacıklarını tamamen ortadan kaldırmadığı için devamında elektrodiyaliz işlemi kullanılıyor. Sürecin sonunda cihaz içme suyu üretilmesini sağlıyor.

Hayat kurtaracak

Sahada da test edildiği ve başarılı olduğu belirtilen cihazın gelecekte birçok sorunu çözmekte kullanılabileceği düşünülüyor. Özellikle küçük adalar, doğal afetten etkilenen bölgeler, askeri operasyonlar gibi içme suyuna erişimin kısıtlı olduğu bölgeler ve anlarda MIT’nin cihazının hayat kurtarıcı olabileceği öngörülüyor.

Hürriyet