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Hayat Kimya, Mardinli çocukları sevindirdi

Hayat Kimya, 23 Nisan vesilesiyle Mardin’de bulunan Çalışlı İlköğretim Okulu ve Savur Evren İlköğretim Okulu’ndaki çocukları sevindirdi.

24 Nisan 2018 Salı 12:02
Hayat Kimya, Mardinli çocukları sevindirdi

Çalışanlarının da desteğiyle oyuncak, kıyafet, kırtasiye ve temizlik ürünlerinden oluşan 44 hediye kolisi ile miniklerin yüzünü güldürdü. Çocukların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, tüm çalışanların emeğiyle hazırlanan hediye kolileri, Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci’nin ziyareti ile verildi. Hediyelerini alan miniklerin mutluluğunu paylaşan Çizmeci, ‘’Çocukların mutluluğunda katkısı olan, projeye destek veren tüm Hayat Kimya ailesine teşekkür ederim’’ dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:02
  1. Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci

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