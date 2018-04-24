Hayat Kimya, Mardinli çocukları sevindirdi

Çalışanlarının da desteğiyle oyuncak, kıyafet, kırtasiye ve temizlik ürünlerinden oluşan 44 hediye kolisi ile miniklerin yüzünü güldürdü. Çocukların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, tüm çalışanların emeğiyle hazırlanan hediye kolileri, Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci’nin ziyareti ile verildi. Hediyelerini alan miniklerin mutluluğunu paylaşan Çizmeci, ‘’Çocukların mutluluğunda katkısı olan, projeye destek veren tüm Hayat Kimya ailesine teşekkür ederim’’ dedi.