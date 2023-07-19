Hayat karartacak tuzak! Bu filmleri bekleyenler dikkat!

Keşfedilen dolandırıcılık sayfalarından biri, kullanıcıları film lansmanına denk gelen Barbie bebekler için cezbedici özel teklifler sunuyor. Kullanıcılar, normal bebeklerin yanı sıra aralarında başrol oyuncusu Margot Robbie'nin de bulunduğu, filme dair sınırlı sayıda üretilen bebekleri yaklaşık 12 sterline satın almaya ikna ediliyor. Kullanıcılar 56 Sterlin karşılığında buna bir de helikopter ekleyerek toplamda yapılan “özel indirimle” 60 Sterlinlik bir alışveriş yapmış oluyor. Sonrasında kullanıcı isim, adres, telefon numarası ve banka bilgileri gibi kişisel kimlik bilgilerini gerektiren bir satın alma formuna yönlendiriliyor. Durumdan şüphelenmeyen kullanıcılar, farkında olmadan paralarını ve özel verilerini doğrudan dolandırıcılara göndermiş oluyor.

Beraberinde getirdiği finansal risklerin yanı sıra çalınan veriler potansiyel olarak Dark Web’de satılabileceğinden, bu dolandırıcılık yöntemi ciddi gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Dolandırıcılar Oppenheimer'ı da es geçmedi

Dolandırıcılar aynı gün vizyona girmesi planlanan bir başka popüler film olan Oppenheimer'ı da es geçmedi. Filmi ücretsiz yayınlamayı teklif ederek insanları kandırmaya çalıştılar, ancak asıl niyetleri kullanıcıların finansal bilgilerini ve paralarını çalmaktı. Bu tür senaryolarda dolandırıcılar genellikle platforma kayıt için bir dolar veya euro gibi cüzi ücret talep ettikleri bir taktik kullanıyor. Ancak görünüşte zararsız olan bu ödeme, kredi kartı bilgilerinizin dolandırıcıların eline geçmesine neden oluyor. Bu da kullanıcıların hesaplarından yetkisiz ve iptal edilmesi oldukça zor para çekilmesinin önünü açıyor.

"Prömiyerler ve heyecan verici etkinlikler izleyicide büyük bir beklenti dalgası yaratıyor”

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, şunları söylüyor: "Prömiyerler ve heyecan verici etkinlikler izleyicide büyük bir beklenti dalgası yaratıyor. Ancak bu heyecan dalgasının ortasında kullanıcıların tetikte olması ve temel çevrimiçi güvenlik kurallarına uyması çok önemli. Vaat edilen deneyim heyecan verici olsa da riskleri göz ardı etmemeliyiz. Dikkatli davranmayı alışkanlık haline getirerek ve güvenli çevrimiçi alışkanlıklar uygulayarak, dijital dünyada gizlenen siber tehditlerden kendimizi korurken Barbie ve Oppenheimer’ı izlemenin tadını çıkarabiliriz."

Kaspersky, film galalarının heyecanını yaşarken güvende kalmak isteyenlere şunları öneriyor:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Kimlik avı dolandırıcılığına karşı dikkatli olun. Özel fırsatlar veya bedava bilet sunan şüpheli e-postalara, mesajlara veya web sitelerine dikkat edin. Herhangi bir kişisel bilgi paylaşmadan veya çevrimiçi işlem yapmadan önce kaynağın gerçekliğini iki kez kontrol edin

• Web sitesi güvenliğini doğrulayın. Ürün veya hizmet satın alırken veya çevrimiçi olarak ilgili içeriklere erişirken, web sitesinin güvenli bir bağlantıya sahip olduğundan emin olun. Güvenli bir web sitesini belirtmek için URL'de "https://" ve adres çubuğunda bir asma kilit sembolü arayın

• Güvenilir güvenlik çözümleri kullanın. Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümünü tercih edin.

• Kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olun. Çevrimiçi ortamda kişisel bilgilerinizi, özellikle de adresiniz, telefon numaranız veya finansal bilgileriniz gibi hassas bilgileri verirken dikkat edin. Bu tür bilgileri yalnızca güvenli ve güvenilir platformlarda paylaşın

• Güvenilir kaynaklara yönelin. Ürün satın almak, film içeriğine erişmek veya gala ile ilgili bilgi edinmek için resmi web sitelerine, yetkili satıcılara ve saygın kaynaklara başvurun. Heyecanınızı istismar etmeye çalışma ihtimali olan, resmi olmayan veya şüpheli kaynaklardan kaçının.