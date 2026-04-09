Hayat felç oldu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Hatay’da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sabah saatlerinde kentte etkisini daha da artırdı. Yolların göle döndüğü kentte çok sayıda araç mahsur kalırken sürücülerin yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Hatay’da etkili olan sağanak, sabahın ilk saatlerinde kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarıda bulunduğu kentte yağış gece saatlerinde kendisi göstermeye başlarken, sabah saatlerinde yollar göle döndü ve sel oluştu. Sürücüler yollarda mahsur kaldı. Yolda ilerlemekte güçlük çeken araçların zor anları kameraya yansıdı. Mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı.