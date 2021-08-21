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Sağlık Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yeni özellik! Buton eklendi
Sağlık

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yeni özellik! Buton eklendi

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına Avrupa Birliği uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 00:14:00 -
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yeni özellik! Buton eklendi

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

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