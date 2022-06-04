Hayat bunlara güzel! O isim, 18 milyonluk aracını ABD'den kargoyla getirtti

NBA takımı Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman'ın, ABD'den gelirken 18 milyonluk süper lüks spor otomobilini de kargo uçağıyla Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı. Söz konusu iddiayı ortaya atan Bülent Cankurt, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"NBA takımı Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcumuz Cedi Osman, lig bitince evlilik hazırlıkları için soluğu Türkiye'de almıştı.

7 Temmuz'da, Çeşme'de, ATV'nin sevilen dizisi 'Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile evlenecek olan Cedi Osman'ın, Amerika'dan gelirken İtalyan markası süper lüks spor otomobilini de getirdiğini öğrendim. Daha doğrusu kendisi gelmiş, arkasından da kargo uçağıyla otomobili gelmiş. NBA başlayana, yani eylül ayına kadar Türkiye'de kalacak olan Cedi Osman, burada bir otomobil kiralamak veya satın almak yerine kendi otomobilini getirmeyi uygun görmüş. (...)"