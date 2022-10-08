Hayat Bugün dizisi Barış Güvener kimdir, nereli ve kaç yaşında?

New Amsterdam dizisinden uyarlanan ve Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Hayat Bugün dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyor.

Dizinin tanıtım videosu yayınlandıktan sonra hayran kitlesi de oluşmaya başladı. Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı bu dizide Barış Güvener karakteri büyük ilgi gördü.

Daha önce birçok başarılı dizide de yer alan Hayat Bugün dizisinin Barış Güvener’i Ulaş Tuna Astepe’nin hayatı merak konusu oldu. Barış Güvener kimdir? İşte detaylar…

Barış Güvener kimdir?

Hayat Bugün dizisinin başrolü Barış Güvener karakterini, ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe canlandırıyor. Ulaş Tuna Astepe, 1 Ocak 198 doğumlu ve İzmirli’dir. Lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan ünlü oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

2012 yılında ilk olarak Karadayı dizisiyle oyunculuğa adım attı. Daha sonra ise Sen Anlat Karadeniz dizisiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Oyunculuk alanında büyük bir hızla ilerleyen Ulaş Tuna Astepe, birçok başarılı projede yer aldı. Başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu son olarak Show TV’de yeni yayınlanacak olan Bugün Benim dizisinde başrol olan Barış Güvener’i canlandırıyor.

Oynadığı dizi ve filmler

Sen Anlat Karadeniz (dizi) – 2018

Rüya (dizi) – 2017

Körfez (sinema filmi) – 2016

Balık Havuzu (kısa film) – 2015

Analar ve Anneler (dizi) – 2015

Zayiat (kısa film) – 2013

Meşakkat ve Karısı (kısa film) – 2013

Babamın Cesetleri (tiyatro oyunu) – 2013

Karadayı (dizi) – 2012



