Hayallerini projeye çevirdiler! ‘Senenin Yıldızları’ndan 900 milyon liralık avantaj

Yıldız Holding’in verimlilik temeline dayanan en iyi iş uygulamalarını seçtiği “Senenin Yıldızları 2018” sahiplerini buldu. Yıldız Holding grup şirketlerindeki en iyi 105 projenin yarıştığı “Senenin Yıldızları 2018”, bu yıl 11. kez düzenlendi. Yıldız Holding ve şirketlerini ileriye taşıyacak ve iş yapış şekillerinde iyileştirme sağlayan projelerin değerlendirildiği “Senenin Yıldızları”nda 9 kategoride ödül verildi. Projeler, Yıldız Holding yöneticilerinin yer aldığı uzman, ana jüri ve çalışan oylarıyla belirlendi.

Başarının sırrı: ‘MOVERS’ akrostişi

“Senenin Yıldızları”nda bu yıl “Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü”, “MOVERS” başlığı altında verildi. “MOVERS” akrostişi; Money (Maddi değer), Objectives (Ortak hedefler), Value (Var ettiğimiz değer), Evaluation (Fırsat değerlendirmesi), Rivals (Rakipler) ve Sustainability (Sürdürülebilirlik) kavramlarının dizilimi olarak sürdürülebilir bir başarı için dikkat edilmesi gereken 6 önemli adımın baş harfini temsil ediyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Riskleri fırsat görüp iyi bir gelecek hayal edebiliriz. Elbette hayalimizdeki gelecek için elimizde bir anahtar olması lazım. Bizim anahtarımızın üzerinde MOVERS yazıyor. Bunu yapabilmek için de hep birlikte ve hep hareket halinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Katılan projelerin Holding’e katkısı yaklaşık 900 milyon lira

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker de “Senenin Yıldızları”nda, önce hayal eden, sonra bu hayali projeye dönüştüren, ardından işe ve başarıya evrilmesini sağlayan çalışma arkadaşlarını ödüllendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti: “Hem Türkiye hem de dünyadan maliyet avantajı oluşturma, müşteri memnuniyetini artırma ve mevcut süreçleri iyileştirme gibi önemli kriterler üzerinden ödül kazanmak için çok değerli 105 proje yarıştı. Bu projelerin Holding’e maliyet avantajı olarak katkısı, yaklaşık 900 milyon lira olarak gerçekleşti. Geleceğe umutla bakıyor, ülkemizin ekonomisi ve yeni istihdam oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

“Yine çift haneli büyüme hedefliyoruz”

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ise zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2019’un kendileri için çok anlamlı ve özel bir yıl olduğunu, Ülker’in 75. yılını, Yıldız Holding’in 30. yılını ve Teremyağ’ın 20. yılını kutladıklarını söyledi.

Tütüncü, “2019 yılında hem ihracatta hem de brüt satışlarda çift haneli büyümeyi hedefliyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz bu finansal tablo ve hedefler özverili çalışmanın karşılığı, yarışmaya katılan projeler ise 2018 yılında hep beraber elde ettiğimiz başarılarımızın meyveleri, sonuçları” dedi.

9 kategoride ödül dağıtıldı

Ödül kazanan şirketler ve projeleri şöyle:

-GOYA: Bizim Toptan-Yüz yüze büyük kazançlar,

-Sıfır Hata: Önem Gıda, Pladis Türkiye-Fabrika kalibrasyonu,

-Amaç Birliği: Pladis Global-Riskleri birlikte daha iyi değerlendirme,

-Lider: Pladis Orta Doğu-Ülker Bisküvi ramazana özel dijital ve mağaza içi kampanyası,

-Maliyet Avantajı: Polinas-Bopet verimliliği,

-Büyümeye katkı: Şok Marketler-Doğrudan sebze-meyve tedariki,

-İnovasyon: pladis İngiltere-Jaffa Cakes Nibbles satışta,

-Dijital Liderlik: pladis İngiltere & İrlanda-Satış planlayıcısı/Theseus,

-MOVERS: pladis Hindistan.