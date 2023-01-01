Hayallerini gerçekleştirdi! Bu evi yalnızca 40 bin TL'ye yaptı

En büyük hayali bir ahşap eve sahip olmak yatan 23 yaşındaki Serkan Bilgin, hayaline 40 bin Tl harcayarak ulaştı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre 1999 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Bilgin, gürültülü şehir hayatının arasında sadece doğanın sesine kulak vererek birçok kişinin hayalini gerçekleştirdi.

Maceraya nasıl atıldığını anlatan Bilgin, “Ben Serkan Bilgin 03.09.1999 yılında Gaziantep' de doğdum. Beden eğitimi ve spor bölümü lisans mezunuyum. Doğaya olan ilgim ve hikayem yaklaşık 5 yıl önce bir arayış ile başladı. Sırt çantamı taktım ve tek başıma düştüm yollara. Yaşadığım çevreden içinden çıkılması ve yaşaması güç, her metrekaresi betonlaşmış yeşile hasret bu şehirden ruhumu ve bedenimi bir şekilde çıkartmak istedim. Bunca gürültü arasında kulaklarımı her şeye kapattım ve sadece doğanın sesine kulak verdim” dedi.

Yılın en az 200 gününü dağlarda geçiren Bilgin, “Tek başıma çıktığım bu yolda kar, yağmur, fırtına demeden yılın en az 200 gününü dağlarda ve ormanlarda 4 mevsim kamplar kurarak yaşadım. Ve yaşadığım bu zorlu ve güzel tüm maceraları paylaşmak aynı zamanda geçimimi de sağlamak amacı ile 10 Haziran 2019 yılında bir YouTube kanalı açtım ve dilim döndüğünce dağlar ile olan hikayemi başladım anlatmaya. Bugün itibariyle 140.000 kişilik bir aile olduk” ifadelerini kullandı.

Youtube kanalında ahşap evini yaşamını anlatan Bilgin, “Ahşap ev fikri çocukluğumdan itibaren hayalini kurduğum bir proje idi. Hatırlarsanız çocukken ilkokul 'da resim dersleri olurdu. O beyaz kağıtlara yaşamak istediğimiz hayallerimizi yansıtırdık. Ben hep doğa ile alakalı resimler çizmeye çalışırdım. Eminim sizde öyle...

Üstte bulutlar, bulutların arasında güneş, ağaçlar, kuşlar, orman, dağ ve mutlaka küçük şirin bir ev. Düşünüyorum da kimse şehir yaşantısı ile ilgili bir şeyler çizmemiştir. Hiç gökdelen bina çizen bir arkadaşıma rastlamadım.

Anlatmak istediğim şu ki ait olduğumuz yer çocukken bile bilinç altımızda vardı ve biz yaşamın asıl kaynağı olan ait olduğumuz doğadan ve o hayalden ne acı ki bir şekilde uzaklaştık ve uzaklaştırıldık.

Küçük evi yapmamdaki amaç yıllardır hayalini kurduğum resim derslerinde çizdiğim bu yaşama ilk adımı atmaktı ve çok şükür ilk adımı attım devamı gelecek inşallah ilkbahara doğru bu küçük evin yanına daha kapsamlı ve daha büyük 2 katlı bir ahşap ev projem var umarım bu hayalimi de gerçekleştirebilirim” dedi.

Gününün çoğunu doğanın içerisinde geçiren Bilgin, “Bazen ıssız bir ormanda günlerce kamplar kuruyorum bazen bir dağın zirvesine tırmanarak bazen ise ahşap eve yeni bir şeyler katarak günlerimi geçiriyorum. Geri kalan zamanım ise bağlarımızı bir türlü kökten kesemediğimiz monoton şehir yaşantısı ile geçiyor” şeklinde konuştu.

Ahşap evde kış günlerini nasıl geçirdiğini anlatan Bilgin;

Ahşap evde tam zamanlı yaşamıyorum haftanın 3 günü orda geçiyor ilkbaharı ve yazı yaşadım şu anda kış aylarını yaşıyorum. Küçük evin içinde yine küçük bir şöminem var ısınma ve yemek pişirme ihtiyacımı onunla karşılıyorum. Yaz aylarında kulübenin alt kısmında odunlarımı stoklamıştım şimdi sefasını sürüyor ve güzel vakit geçiriyorum.

En zorlu mevsimi sorarsanız tabi kış ama ben getirdiği zorlukları da, güzellikleri de çok seviyorum ve heyecan ile ahşap eve kar yağmasını bekliyorum eminim inanılmaz güzel kartpostallık manzaralar çıkacak ortaya.

Herkesin en çok merak ettiği konu ise bir ahşap evin yapım maliyeti. Ahşap evin nasıl yaptığını ve maliyetini anlatan Bilgin, “Maliyet konusunu bir çok izleyicinin merak ettiğini biliyorum ve uygun arazisi, tarlası, bağı bahçesi olan insanların aklında acaba bende yapabilir miyim sorusunun uyandığını da. Maliyet biraz da isteklerinize, kaliteye ve malzemeleri nereden temin ettiğimize bağlı olarak değişiyor.

Ben başlangıçtan bitişe kadar yakıt da dahil olmak üzere 1. Sınıf malzemeler ile toplamda 40.000 ₺ yakın bir rakama mal ettim. Bu rakam 30.000 olabilir, 50.000 'de bu tamamen ne istediğimize ve malzemeyi temin ettiğiniz yere göre değişir" dedi.

Yapım aşamasında neler yaptığını anlatan Bilgin, "Yapımına gelecek olursak ben marangoz değilim ancak geçmişte 3 yıl kadar baba mesleğim olan asma tavan ve bölme duvar ustalığı yapmıştım. Böyle bir yapı için marangoz olmanıza gerek yok biraz teknik bilgi ve istikrarlı bir emek ile severek yaptığınız her işte mutlaka güzel bir sonuç elde edersiniz buna eminim. Varsa imkanınız denemekten korkmayın.

Son olarak biz yaşamın asıl kaynağı olan ait olduğumuz doğadan ve o hayalden bir şekilde uzaklaştık ve uzaklaştırıldık. İçindeki o hayali canlı tutan, o hayali besleyen, hayallerini gerçekleştirme yolunda emek veren herkesin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmesi dileklerimle" ifadelerini kullandı.