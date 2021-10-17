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Gündem Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu
Gündem

Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu

Atina gerçekleştirilen gizli Türkiye toplantısı deşifre oldu. İngiltere ise, Erdoğan’ın günleri sayılı diyerek hayal dünyalarını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 10:20:00 - 2021-10-17 10:25:29
Hayallerde yaşıyor bazı Yunanlar Hain, Türkiye toplantısı ifşa oldu

Yunanistan'ın 127 yıllık sağcı gazetesi Estia, İngiltere'nin Atina, Lefkoşa ve Ankara büyükelçilerinin Yunan siyaset ve medya temsilcileriyle yaptıkları toplantıyla ilgili şok bir iddiada bulundu. Engiliz elçilerin, Yunan medyası ve işadamlarına “Erdoğan'ın günleri sayılı, kansız bir geçişe gidiyoruz” dediği iddiasını manşetine çekti. Toplantıda darbe senaryoları da konuşulmuş...

Yunanistan'ın muhafazakar-sağ eğilimli en eski gazetesi Estia, dünkü sayısında, İngiltere'nin Atina, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ankara büyükelçilerinin, Yunan hükümetinin bakanları, ana muhalefet Syriza partisi temsilcileri, gazete yayın yönetmenleri, köşe yazarları ve analistleri Yunanistan'da bir araya getirerek, Türkiye'yi tartıştığı ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kansız gidişi'nden söz ettiğini öne sürdü.

Toplantıyı Atina Büyükelçisi düzenledi

Akşam’ın haberine göre gazete, "Atina, Lefkoşa ve Ankara gibi kilit görevlerdeki üç önemli İngiliz Büyükelçinin komşu ülke Türkiye'deki durum konusunda görüş alış-verişi alışılagelen bir uygulama değil, üstelik bu kadar geniş katılımla" ifadesini kullanarak, İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Matthew Lodge'un organizasyonunu 'olağanüstü' diye değerlendirdi.

Dört kaynaktan araştırdık

Gazete, "Buluşmanın ilk olarak gizli kalması planlanmıştı. Ancak görüşme sızdırıldı. Gazetemiz de en azından dört kaynakla iletişime geçerek toplantıda konuşulanları ve tam katılımcılarını, ayrıca tartışmanın tam içeriğini öğrenmeye çalıştı" dedikten sonra edindiği bilgileri şöyle aktardı:

Ankara Büyükelçisi konuştu

"İşin özü, büyükelçilerin Türkiye'ye ilişkin çizdikleri resimde. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi (Dominick Chilcott), İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkilinin de önünde, artık Erdoğan'ın iktidardaki günlerinin sayılı olduğunu, yeni bir duruma kansız bir geçişin ihtimal dışı olmadığını söyledi. Bunun üzerine (Erdoğan'ın) sağlığına dair söylentilere dair detaylı bir tartışma yaşandı."

Toplantıda darbe senaryoları da konuşulmuş

Tartışmada 'darbe senaryoları'nın da konuşulduğuna işaret eden Estia gazetesi, "Bir saray darbesinde ailesinin korunması ve güven altına alınmasına yönelik garantilerle iktidarın barışçıl teslimine liderlik edebilecek şahıslara atıfta bulunuldu" diye yazdı. Gazete, "tartışmalardan, bu isimlerin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve görevdeki iki yetkili olduğunun anlaşıldığını" öne sürdü.

Ege'de sıcak bir olaya neden olarak kahramanca bir çıkış...

Gazeteye göre, "Başta Ankara Büyükelçisi olmak üzere İngiliz diplomatlar, 'Yunanistan açısından Türkiye önemli ama Türkiye açısından Yunanistan o kadar önemli değil. Ancak Yunanistan rehavete kapılmamalı, çünkü Erdoğan Ege'de sıcak bir olaya neden olarak kahramanca bir çıkış teşebbüsünde bulunabilir, ya da aksine Ege'deki sıcak olaydan yararlanıp bunu iktidarda kalmak için kullanabilir' dediler."

'Erdoğan bunu aşar' diyen de oldu

Gazete, toplantıda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha tahminlerini boşa çıkaracağı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki 100. yılını kutlayacağına" dair karşıt görüşlerin de dile getirildiğini not etti.

Estia'ya göre, toplantıda Başbakan Kiriyakos Miçotakis'in gelecek Mayıs ayında erken seçim ilan edeceği, gerekçe olarak da 'Türkiye ile savaş'ı göstereceği de konuşuldu.

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Yorumlar

gedikli

karabağda kaşınan ermenistanın başına neler geldi gördük. aynısını yunanistan istiyor.
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Barış

Anladınmı Türkiyem içerde düşman gizli açık dışarıda aynı düşman gözünü aç Türkiyem dostumuz olduğu kadar bir okadarda düşmanımız olduğunu unutma Türkiyem iktidarı devirmek için içeriden ve dışarıdan saldırılar gittikçe artıyor sen asla uyuma Türkiyem bunlara fırsat vermeyelim bizim tek vatanımız var unutma Türkiyem
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