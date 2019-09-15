0553 313 94 23

Hayalindeki yaşamı köyünde buldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan iki üniversite mezunu 41 yaşındaki Tunç Demirkaya, aradığı huzuru metropol kentlerdeki çalışma hayatını bırakarak döndüğü köyünde buldu- Tunç Demirkaya:- "Hayalimdeki fantastik hayata ulaşma arzusuyla köyümdeki yaşamıma 4 tavuk besleyerek başladım. Şu anda 44 keçi, yüzlerce tavuk, kaz ve bıldırcın besliyorum"- "Büyük şehirlerde sabahın erken saatlerinde kalkarak bir yarış, rekabet ve hep risk içinde yaşıyordum ve bunlar da hayatımda bir baskı unsuruydu. Şimdi köyümde kuş sesleri arasında uyanıyor, kuyu suyuyla yüzümü yıkayıp doğanın içinde kahvaltımı yaparak güne başlıyorum"

15 Eylül 2019 Pazar 11:05
Hayalindeki yaşamı köyünde buldu

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan iki üniversite mezunu 41 yaşındaki Tunç Demirkaya, aradığı huzuru ve mutluluğu, metropol kentlerdeki çalışma hayatını bırakarak döndüğü köyünde buldu.

Demirkaya, 1996'da lise eğitimini tamamlayarak Çukurova Üniversitesinde işletme ve İstanbul Üniversitesinde sosyoloji eğitimi almasının ardından yaklaşık 5 yıl İstanbul'da çeşitli şirketlerde danışmanlık ve yöneticilik yaptı.

Yine 10 yıl kaldığı Almanya'da da e-ticaret şirketi kuran Demirkaya, iş hayatında, yaşamında içine sinmeyen bir şeylerin olduğunu hissetti.

Özellikle büyük şehrin gürültüsü ve insanların birbirine yabancılığına alışamayan Demirkaya, radikal bir karar alarak köyüne, doğduğu topraklara dönmeye karar verdi. Demirkaya, burada dedelerinden kalan bağ bahçelerde büyükbaş hayvanların yanı sıra tavuk, kaz, keçi gibi hayvanlar beslemeye başladı.

Dağda, tarlada keçilerinin peşindeyken elinden düşürmediği kitaplarıyla bir filmden esinlenerek ilçede yaşayanların "Mandıra filozofu" benzetmesi yaptığı Demirkaya, aradığı huzuru köyünde bulmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Amacım insanlarda bir farkındalık oluşturabilmek"

İlçeye bağlı Küllü köyü Hacı Mahallesi'nde yaşayan Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite öğrenimini tamamlamasının ardından İstanbul ve Almanya'daki iş yaşamında, hayatında hep bir şeylerin eksikliğini hissettiğini, yaklaşık 15 yıllık çalışma hayatının ardından 2 yıl önce doğduğu topraklara döndüğünü söyledi.

Çocukluk ve gençliğinin kitap okuyarak geçtiğini, kitapların içinde kendisine bir dünya yarattığını ve özellikle Jules Verne'nin kitaplarındaki fantastik dünyanın hep hayali olduğunu anlatan Demirkaya, şöyle devam etti:

"Şu anda da burada bu isteğime kavuşmuş hissediyorum. Hayalimdeki fantastik hayata ulaşma arzusuyla köyümdeki yaşamıma 4 tavuk besleyerek başladım. Şu anda 44 keçi, yüzlerce tavuk, kaz ve bıldırcın besliyorum. Benim buradaki asıl amacım insanlarda bir farkındalık oluşturabilmek. Bugün hangi köye giderseniz gidin insanların evlerini tahta kapaklarla kapatıp, kapıları kilitleyerek büyük şehirlere çalışmaya gittiklerini görüyoruz. Bu insanlar da cenazeden cenazeye, bayramdan bayrama buralara gelirler. Onlar artık burada yoklar. Ben de buralarda bir şeylerin yapılabileceğini göstermek istiyorum. İnsanlar inandıktan sonra 3 tavuk, 5 keçiyle başlayarak istediklerini elde edebilirler. Ben insanlara bunun olabileceğini göstermeye çalışıyorum ve bir kişiyi dahi etkileyebilirsem mutlu olacağım. Bunun peşindeyim."

- "Keçilerimle dağa çıkar, meşe ağacının gölgesinde kitabımı okurum"

"Büyük şehirlerde sabahın erken saatlerinde kalkarak bir yarış, rekabet ve hep risk içinde yaşıyordum ve bunlar da hayatımda bir baskı unsuruydu. Şimdi köyümde kuş sesleri arasında uyanıyor, kuyu suyuyla yüzümü yıkayıp doğanın içinde kahvaltımı yaparak güne başlıyorum." diyen Demirkaya, gününün büyük bölümünü keçileriyle ormanları gezerek geçirdiğini ve yaz aylarında evinin bahçesinde uyuduğunu aktardı.

Demirkaya, burada kendisini en çok mutlu eden, huzur veren şeyin bir yarış içinde bulunmaması olduğunu ifade etti.

İnsanların yüz binlerce lira kredi çekerek "teneke kutu" diye tabir ettiği arabalara, sadece betondan ibaret evlere yatırım yapmalarını anlamadığını belirten Demirkaya, kendisinde bu kaygıların bulunmadığını, en büyük tutkusunun okumak ve kitap olduğunu söyledi.

Demirkaya, "Keçilerimle dağa çıktığımda dahi kitabımı yanıma alırım bir meşe ağacının gölgesinde keçilerimin arasında okurum. Okumanın da en güzel hali bu." dedi.

Kendisine ilçede "Karadeniz'in mandıra filozofu" denildiğini aktaran Demirkaya, "Bu da hoşuma gidiyor. Ben insanları böyle bir yaşama davet ediyorum. Hiç korkmasınlar, endişe etmesinler, kararlarını verip adımlarını atsınlar. Ben çok mutluyum, bundan daha fazlası var mıdır, vardır ve ben oraya doğru gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:05
  1. Çalışma hayatı
  2. doğa
  3. Doğal hayat
  4. Hayal
  5. köy hayatı
  6. Tunç Demirkaya
  7. yaşam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone Freezone'dan oyun severlere Playstation hediyesi
    1. Vodafone Freezone'dan oyun severlere..
    2. Metrelerce uzunlukta kenevirlerin..
    3. Erciyes dağına kar yağdı
    4. Yaralı leylek kışı Tarsus Hayvan..
    5. Ankara'da feci kaza! ölü ve yaralılar..
    6. Samandağ’da hortum
    7. Bursa'da yakalanan dilencinin..
    8. Sahte para kavgasında kan aktı: 1 ölü,..
    9. Bankalardan ‘eğitim krediniz hazır’..
    10. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü..
    11. Otobüste olan Samet Çağrı kaza anını..
    12. Gebelik Okulu’yla anne adayları..
    13. (Özel) Denizli’de faciadan dönülen..
    14. GittiGidiyor'dan "Gerçek İndirim..
    15. (Özel) Günlük hayatın yoğunluğuna..
    16. Iğdır'da tedavi gören Uzman Çavuş..
    17. "Lenfomada immünoterapi ile tedavi..
    18. Alaplı’da trafik sorununa dubalı çözüm
    19. İstanbul havalimanları 70 milyon..
    20. Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti