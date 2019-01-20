Hayalindeki mekanları kumaşlara nakşetti

Sanatçı Damla Yalçın'ın ilk solo sergisi "Hatırlanamaz Olanın Hafızası", KRANK Art Gallery'de 23 Şubat'a kadar görülebilecek.

Sergide yer alan kumaş üzeri nakış işlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yalçın, "Kadınlara ait olduğu düşünülen ve anne figürünün benim için de en çok yaptığı eylem olan nakış tekniği işlerime yön verdi. Bir nevi anne figürünün psikolojisine girip, kendi anılarımla bağ kurmayı amaçladım." dedi.

Yalçın, sergide yer alan kasnaklarda ve vitrinde yer alan işlerinde ışık kullandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunu yapmamın nedeni, kasnaklar yuvarlak olmalarıyla ve duvar kağıdı üzerinde yer almalarıyla iç mekanı, içsel duruşu temsil ettiği içindi. Işıksa izleyicinin işlere yaklaşmasıyla sensörü devreye sokup çalıştırmaktadır. İzleyici bu sayede hem işlerle hem de mekanla ilişki kurarken bir farkındalık yakalayabilecektir."

Sergide doğduğu evin fotoğraflarından yola çıkarak hazırladığı eserlerin yer aldığını aktaran Yalçın, "Proje için gittiğim Ankara'daki evi tekrar deneyimleme şansı yakaladım. Vitrinde yer alan işimse daha önce yaşadığım evin pencereden görünen kısmıdır. Görünen kısım da artık evin mahremiyetine dahil olmuştur." diye konuştu.

Damla Yalçın, sergide fenomenolojik bir yaklaşımla anılarının ve hayallerinin bir sentezini sunduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız mekanı yaşamın tüm diyalektikleri ile uyum içinde nasıl doldurduğumuzu, 'dünyanın bir köşesine' günbegün nasıl kök saldığımızı söyleyebiliriz. Ev ise bizim dünyadaki köşemizdir. Gerçek bir kozmostur. Ev aslında hatırlanamaz olanla hatıranın sentezini aydınlatır. Ben de sergide anılarımın bir sentezini sunmaya çalıştım. Bu kişisel belleğimin ve yine kendi hikayeme dayanan nakış yoluyla işlenmesidir. Mekanlarının poetik temeline, anılardan ziyade şiirsel imgeleri kullanarak dokunmaya çalıştım. Eski fotoğraflarımdan yola çıkarak oluşturduğum imgelerin içerisine kendimi yerleştirerek, sonsuzlaşan bekleyişinin bulunduğu odaları hafıza ve düşlemenin bir araya geldiğim temaşa mekanlarına dönüştürdüm. Yaşam alanı kavramına yoğunlaştığımda, evin en değerli lütfu düşlemeyi barındırması aslında. Ev içinde geçmişi, geleceği ve şimdiyi biriktirir ve saklar. Geçmişte barındığımız mekanlar içimizde yıkılıp gitmediğinden, eski odalarımızın anılarını bir düşleme olarak yeniden yaşayabiliriz. Bir nevi mahremiyetin ifade biçimleri olarak kullanılan bu nakışlar, açık olan ile kapalı olanın, iç mekan ile dış mekanın diyalektiğini taşır. İçerisi ve dışarısı arasında, açık ve kapalı arasında aşikar bir eşik oluşturur. İşlerimde yansıtmak istediğim temel düşünce bu şekildedir."

Sergide 21 eserinin yer aldığını belirten Yalçın, "17'si kasnaklarda, 4'ü tuvallerde yer alıyor. Bağlam ve konu bakımından 2 yıldır üzerinde durduğum bir konuydu fakat üretimim işler belirlendikten sonra 6 ay sürdü diyebilirim." şeklinde konuştu.

"Hatırlanamaz Olanın Hafızası" adlı sergi, KRANK Art Gallery'de 23 Şubat'a kadar açık kalacak.

- Sanatçı hakkında

Sanatçı Damla Yalçın 1995 yılında dünyaya geldi. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden birincilikle mezun olmasının ardından 2013 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Resim Bölümü'nden 2017 yılında birincilikle mezun oldu.

Yalçın, 2015-2016 yılları arasında Erasmus programıyla eğitimine Polonya'da devam etti. İlk uluslararası sergiye eğitimi sırasında katılan sanatçı daha sonra Almanya, Güney Kore ve Moldovya'da da karma sergilere katıldı.

2017 yılında BASE sergisinde kasnakları ile oluşturduğu enstalasyonunun ardından yurt içinde birçok proje gerçekleştiren sanatçı, 2018 yılında Çanakkale ve İstanbul'da Darphane-i Amire'de yer alan Troya sergisine enstalasyonu ile katıldı.

Yalçın, şu anda kişisel üretiminin yanı sıra 5 sanatçıyla birlikte kurmuş oldukları "Numune" adlı sanat grubu altında çalışmalarını sürdürüyor.